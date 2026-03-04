Lollapalooza vuelve al Parque O’Higgins: todo lo que debes saber para los tres días de festival

Lollapalooza Chile confirmó este martes el mapa oficial de su decimocuarta edición, que se realizará entre el 13 y el 15 de marzo en el Parque O’Higgins, el mismo recinto donde comenzó a escribirse la historia del evento.

Con apertura de puertas a las 13:00 horas y tres accesos habilitados —Matta, Rondizzoni y Tupper—, la organización detalló las principales novedades logísticas, gastronómicas y de accesibilidad para una edición que apunta a mejorar la experiencia respecto a versiones anteriores.

En cuanto a los escenarios, los principales estarán dispuestos frente a la elipse del parque, el escenario Perrys funcionará en el Arena, mientras que el Alternative y Lotus se ubicarán en el sector norte del recinto. Kidzapalooza, pensado para las familias, contará con áreas de sombra, zonas de juego y conexión con entornos naturales. Los niños de hasta 10 años podrán ingresar gratis acompañados de un adulto con pulsera, previa acreditación en el Portal de Kidzapalooza ubicado en el acceso Matta.

Lolla Lounge y Platinum también cambian de ubicación esta edición, trasladándose cerca de la laguna del Parque O’Higgins. El espacio Platinum —exclusivo para mayores de 18 años— incluye acceso preferente frente a los escenarios principales, traslados rápidos entre escenarios, baños premium y comida y bebidas incluidas. El Budgarden, con acceso solo para mayores de edad, estará cerca de los accesos Matta y Tupper. Lolla-Upgrade by Pepsi, frente al escenario Lotus, mantendrá su oferta de zonas de descanso, barras de bebidas y food trucks, con entradas aún disponibles para los tres días o por jornada.

El programa de Accesibilidad e Inclusión de Lollapalooza vuelve a implementar una serie de medidas para garantizar la participación de todos los asistentes. Habrá carriles de acceso preferente en todos los ingresos, zonas accesibles con vista a los escenarios, rutas habilitadas para personas con movilidad reducida y una van de acercamiento entre el estacionamiento del Club Hípico y el acceso al evento. Los shows de los escenarios Banco de Chile y Cenco contarán con intérpretes en Lengua de Señas, y habrá una Zona de Pausa Sensorial cerca del acceso al escenario Perrys para quienes necesiten un momento de contención.

Para el ingreso, la organización habilitó carriles express para quienes asistan sin bolsos o con bolsos pequeños. Se permite el ingreso de mochilas o bolsos de hasta 16 litros, una botella reutilizable de 500cc vacía por persona, protector solar en crema y lightsticks, entre otros artículos. El Will Call para retiro de pulseras estará en el acceso Matta, al igual que el Lost&Found y los lockers. Los bicicleteros estarán en el costado del acceso Tupper y los estacionamientos en el Club Hípico. Las últimas entradas y pases diarios continúan disponibles a través de Ticketmaster.

Una de las novedades más destacadas es la renovación de la oferta gastronómica. Lollapalooza sumará más de 60 puestos organizados en seis food gardens con categorías diferenciadas: desde comida gourmet y opciones veganas hasta helados y menús infantiles. Lolla Street reunirá cadenas de comida nacionales e internacionales; Lolla Culinary ofrecerá propuestas de mayor elaboración para quienes quieran sentarse a almorzar o cenar con calma; Sweet Lolla concentrará postres y helados cerca de los escenarios, y Aldea Verde apuntará a las opciones vegetarianas, veganas y sin gluten dentro de una propuesta sustentable.