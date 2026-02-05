Lollapalooza Chile 2026: los sideshows confirmados y los nuevos artistas que se suman al line up

Uno de los sideshows tuvo una modificación importante, ya que cambiará de recinto. Por otro lado, la organización confirmó que tres artistas se incorporarán al cartel.

Cada vez queda menos para el Lollapalooza Chile 2026, el cual se realizará el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago.

A poco más de un mes de su realización, la organización del festival anunció a tres nuevos nombres que integrarán en line up.

Se trata del rapero español Sasky, el grupo nacional de rock, Candelabro, y la cantante chilena Aura Baby, a quienes ya se les asignaron sus jornadas de presentación. El show del europeo será el viernes 13, mientras que los chilenos se subirán al escenario el sábado 14 de marzo.

Los sideshows confirmados del Lollapalooza Chile 2026

Por otro lado, se encuentran confirmados todos los sideshows del Lollapalooza. En este sentido, hay una novedad importante respecto al concierto de DJO, el proyecto musical del actor Joe Keery (Stranger Things), el cual cambiará de recinto producto del éxito que tuvo la venta de entradas.

En un principio, el show se iba a llevar a cabo el 16 de marzo en el Teatro Coliseo. Sin embargo, ahora se trasladará al Teatro Caupolicán, donde los precios oscilan entre los $69.000 (Palcos) y los $40.300 (Platea Alta).

Revisa las fechas y los recintos que albergarán los sideshows del Lollapalooza: