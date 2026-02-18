Lollapalooza Chile 2026: estos son los horarios en que se presentarán los artistas en el festival

Revisa la programación completa del Lollapalooza Chile 2026, junto con los escenarios en que se presentarán los artistas entre el 13 y 15 de marzo.

A solo semanas de que se realice el Lollapalooza Chile 2026, este miércoles la organización del festival dio a conocer el line up con los horarios en que se presentarán los artistas el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins.

El viernes contará con una gran diversidad de cantantes y bandas, con una fuerte mezcla de rock alternativo y pop. Los headliners de la jornada serán Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones. Se espera que la banda estadounidense toque gran parte de su nuevo álbum, Private Music.

En el primer día también destacan nombres como Interpol, Kygo, Tom Morello, Men I Trust, Young Cister, Gondwana, Gepe, entre otros.

El sábado 14 la encabezarán Lorde, Turnstile, Los Bunkers y Tyler, The Creator, quien debutará en nuestro país. Otros nombres que destacan en la programación de la jornada son Balu Brigada, Peggy Gou, Katseye, De Saloon, Orishas, Royel Otis, Judeline, entre otros.

Para cerrar el Lollapalooza Chile 2026, durante el domingo se presentarán Chappell Roan, Skrillex y Lewis Capaldi. Además de ello, resaltan nombres como Addison Rae, Danny Ocean, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos.

Programación por día: los horarios en que se presentarán los artistas en el Lollapalooza Chile 2026