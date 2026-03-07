“Era algo que todos sentíamos”: revelan cómo se tomaron en Chilevisión la renuncia de Julio César Rodríguez

Los nuevos dueños de Chilevisión no estaban de acuerdo con los proyectos que Rodríguez implementó en su condición de director de Programación.

Continúan las repercusiones de la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión, tras más de 13 años de vínculo laboral, y de inmediato comenzaron las especulaciones respecto del futuro del periodista.

Pese a que la mayoría de quienes se han referido al tema apuntan a la sorpresa que les causó la noticia, hay quienes plantean que la decisión de Julio César era previsible.

Aunque Rodríguez planteó en el video en el que dio a conocer su decisión que lo hizo por motivos personales, cercanos al profesional apuntan que en realidad se debió a que no estaba de acuerdo con los cambios estructurales en la estación televisiva.

En esa línea, el periodista Luis Sandoval aseveró que “en Chilevisión está la escoba con Julio César y los nuevos dueños, porque él quiere transformar el canal en el número uno en sintonía… En cambio, los nuevos jefes quieren atraer auspiciadores y no les importa el rating“.

Todo habría cambiado cuando el canal pasó a manos de Vytal Group, ya que los nuevos dueños no estaban de acuerdo con los proyectos que Rodríguez implementó en su condición de director de Programación del canal.

De acuerdo con lo manifestado por una fuente cercana a los nuevos propietarios, uno de ellos, Tomás Yankelevich, no está de acuerdo con tanto programa en vivo, pues prefiere emplear productos grabados, ya que resultan más baratos.

Cómo tomó Chilevisión la renuncia de Julio César Rodríguez

Al abordar la renuncia de Julio César Rodríguez, su compañero en Plimer Plano, el influencer Danilo 21, sostuvo que “era algo que yo sabía y que todos sentíamos en el aire“.

Argumento que aquello se debió a que fue muy evidente el cambio de la administración de Paramount a Vytal Group.

“Siento que todos lo sufrimos de cierta forma (…). Gente llorando. Los de producción están muy afectados. El ambiente que se respira en el canal es de suma tristeza y resignación“, añadió el creador de contenido.

Luego manifestó que “toda la gente en el canal se lo veía venir, porque obviamente si los dueños nuevos le terminaban pisando los pies a Julio, limitándolo (…), era obvio que iba a terminar renunciando“, concluyó.

José Antonio Neme, quien conduce un podcast junto a Rodríguez, apuntó que el periodista tiene varias opciones a la vista. “Podría ir a Mega, claro, pero también se podría ir a otro canal o hacer un proyecto digital. Julio está muy metido en los nuevos negocios, plataformas”, le dijo a LUN.