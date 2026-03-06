VIDEO – Terremoto en Machasa: el motivo que habría gatillado la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión

El animador confirmó la noticia a través de un video en redes sociales, mientras durante la tarde surgieron versiones de lo habría llevado a tomar esta decisión.

Un terremoto grado nueve fue el que se vivió en la industria televisiva luego de que se confirmara la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión.

En primera instancia se difundió un correo electrónico enviado a los trabajadores del canal, donde se detalló que el comunicador sellará su salida el próximo 13 de abril por “decisión personal”, después de trece años como rostro estable y ocho meses como director de Programación.

“Sin duda el paso de Julio César por más de una década en nuestro canal quedará como un importante legado y así como agradecemos toda su entrega y enorme talento, le deseamos el mayor de los éxitos en los proyectos que se proponga para el futuro”, consignaron.

Posteriormente, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Julio César Rodríguez leyó una declaración donde confirmaba su renuncia a Chilevisión. “Han sido trece años maravillosos de mi vida, he aprendido a querer a Chilevisión por sus personas, por cada uno de ustedes mis queridos compañeros. El único y gran capital de este canal es su gente”, partió diciendo.

“Me voy en un momento muy exitoso del canal, pero el éxito y la felicidad no son sinónimos, no van de la mano. Voy en busca de seguir siendo feliz y de seguir pasándolo bien con lo que hago”, señaló.

En su declaración, el animador del matinal Contigo en la Mañana -con el cual lideró en sintonía por cinco años- le deseó a los nuevos dueños del canal, Vytal Group, “lo mejor”, y reveló que “intentaron todo para que me quedara“.

El motivo que habría motivado su salida

Durante la tarde se ha reportado que la razón detrás de la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión se debió a las diferencias que, precisamente, tenía con la actual administración.

El portal Glamorama consignó que mientras el periodista estaba apostando por los programas en vivo, lo que estaba dando resultado con Fiebre de Baile, mientras este sábado regresa a las pantallas Teatro en CHV y la próxima semana es el turno de El Club de la Comedia.

Sin embargo, su visión no era compartida por Tomás Yankelevich, la cabeza de Vytal Group, y que busca apostar por reducir costos: programas grabados, más auspiciadores para que entre dinero y el rating pasa a segundo plano.

En Hay Que Decirlo, de Canal 13, Matías Vega informó que una fuente le comentó que “habrían escuchado ayer a Julio César decir en algún momento que él se va a quedar como animador en el canal, como rostro“. A los ejecutivos les habría dicho que “ustedes como canal hagan lo que quieran”. como diciendo que él iba a dar un paso al costado como ejecutivo, pero que seguía como animador”, explicó el panelista.

“Me cuentan que en Machasa corrían para acá, o para la oficina de allá, ahí es donde Julio César dice eso y da un paso al costado, pero él sigue como animador y hoy sale que él finalmente da un paso al costado con todo“, agregó.

Aunque en un principio habrían llegado a un acuerdo para que Rodríguez continuara como rostro, las posturas de ambas partes jamás llegaron a un consenso, e incluso se habría generado una discusión que lo llevó a tomar la decisión que todos conocemos.

“Una pena tremenda”

Esta información fue confirmada por Danilo 21 en conversación con Que Te Lo Digo. Según comentó, lo ocurrido con Rodríguez era algo que “se venía dando hace algún tiempo“.

“Julio estaba trabajando en llevar a Chilevisión al número uno, en hacer programas más en vivo, hacer un canal más competitivo y por ahí no va la línea de los nuevos dueños“, señaló.

El influencer, quien trabaja como asesor de contenidos y en el Área Digital del canal, reveló que tras la noticia “en estos momentos, en el canal se vive una pena tremenda. He visto a la gente que forma parte de los equipos, llorando, con resignación, preocupada”.

Incluso, aseguró que era probable que se vinieran despidos porque los nuevos dueños “vienen con una intención de reducir los presupuestos, la cantidad de personas que trabajan por programa”.

“Chilevisión está perdiendo mucho con esto porque está dando la posibilidad a Julio de realizar muchos proyectos en otras partes“, sostuvo.