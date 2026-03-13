Hoy es el día: el Lollapalooza Chile 2026 abre sus puertas

Hay años en que el segundo fin de semana de marzo tiene una sola dirección en Santiago. Este es uno de esos. A partir de las 13:00 de hoy, el Parque O’Higgins vuelve a recibir a Lollapalooza Chile, en su decimocuarta edición, con una distribución de escenarios renovada y algunas apuestas nuevas en experiencia y gastronomía.

La jornada inaugural arranca a las 13:45 con Dracma en el Banco de Chile Stage y se extiende hasta pasada la medianoche.

Entre los momentos más esperados del día están Gepe a las 16:00, Interpol a las 19:00 y el cruce de las 20:00 entre Doechii y Men I Trust en escenarios paralelos, mientras que las presentaciones más esperadas, Deftones y Sabrina Carpenter —plato fuerte de la primera jornada— se presentarán en el Cenco Malls Stage a las 21:00 y 22:15 respectivamente.

El cierre de la noche lo tiene Young Cister a las 23:35, consolidando la presencia chilena en el momento más tardío del día.

El festival se extiende hasta el domingo 15 y el ingreso se puede hacer por tres accesos: calles Matta, Rondizzoni y Tupper. Los escenarios principales siguen frente a la elipse del parque. El Perry’s estará en el Arena. Los escenarios Alternative y Lotus se ubican en el sector norte, y Kidzapalooza —la zona para los más chicos— quedará rodeado de áreas verdes, más alejado del ruido central.

Una de las novedades más visibles de esta edición es el traslado del Lolla Lounge y el área Platinum a las cercanías de la laguna del parque. El Lounge ofrece zonas de descanso con sombra, baños preferenciales y barras libres. El Platinum —disponible solo para mayores de 18 años— apunta a una experiencia más completa: acceso preferente a los escenarios principales, comida y bebidas incluidas, traslados entre escenarios y áreas techadas de descanso.

En lo gastronómico, el festival amplió su oferta con más de 60 puestos organizados en 6 food gardens, con opciones veganas entre las incorporaciones del año.

El programa de accesibilidad contempla carril de ingreso preferente, senderos habilitados dentro del recinto, zona de pausa sensorial, intérpretes en lengua de señas para shows seleccionados y vans de acercamiento al parque.

Para quienes necesiten orientarse dentro del recinto, el puesto de objetos perdidos estará en el acceso Matta, donde también habrá lockers. Los bicicleteros se ubican junto al acceso Tupper. La tienda oficial del festival estará al costado del escenario Banco de Chile. Quedan entradas y pases diarios disponibles en Ticketmaster. Para quienes no van al recinto, el festival transmite en vivo por su canal de YouTube y en lollapaloozacl.com.