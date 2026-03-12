Metro y Red Movilidad anuncian plan especial por Lollapalooza 2026: revisa horarios y recorridos

Estos cambios tienen por objetivo facilitar tanto la llegada al recinto como el retorno a los hogares una vez finalizadas las jornadas del festival.

Con motivo de una nueva edición del festival Lollapalooza Chile 2026, las autoridades de transporte anunciaron un plan especial de movilidad para facilitar el traslado de los miles de asistentes que llegarán al evento durante los días 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins, en la ciudad de Santiago.

El plan considera medidas coordinadas entre Metro de Santiago y Red Movilidad, con el objetivo de facilitar tanto la llegada al recinto como el retorno a los hogares una vez finalizadas las jornadas del festival.

Metro y Red Movilidad anuncian plan especial por Lollapalooza 2026

Entre las principales acciones se contempla la extensión horaria del Metro hasta las 02:00 horas, lo que permitirá que los asistentes puedan regresar después de los conciertos que se extenderán hasta la noche.

El viernes 13 y sábado 14 habrá extensión horaria en las siguientes estaciones:

Estaciones de ingreso: Rondizzoni, Parque O’higgins y Toesca.

Estaciones de salida por Línea 1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar y Los Domínicos.

Estaciones de salida por Línea 2: Los Héroes, Toesca, Parque O’higgins, Rondizzoni y Franklin.

Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estaciones de combinación: Los Héroes, Los Leones y Franklin.

En cuanto a los buses del sistema, Red Movilidad reforzará recorridos y dispondrá servicios especiales en los alrededores del parque y en estaciones de Metro cercanas, con el fin de apoyar el traslado de los asistentes hacia distintas comunas de la capital.

Además, durante el día se reforzarán las frecuencias de algunos servicios habituales que llegan al sector del parque, entre ellos los recorridos 119, 302, 506 y 507, los cuales operarán con mayor frecuencia para facilitar el acceso al evento. Revisa todo el detalle HACIENOD CLIC ACÁ.

Al finalizar cada jornada del festival también se habilitarán salidas especiales de buses desde las inmediaciones del Parque O’Higgins y estaciones cercanas, con destinos a diversas comunas de la Región Metropolitana.

Las autoridades recomendaron a quienes asistirán al festival planificar su viaje con anticipación y cargar previamente la tarjeta de transporte, con el fin de evitar congestiones y facilitar los desplazamientos durante el evento.