VIDEO – Lotus responde tras quemaduras de fans en show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza

Varios asistentes compartieron registros y señalaron que una sustancia cayó del cielo causando irritación en los ojos y picazón en la piel.

Durante el concierto de Sabrina Carpenter en la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2026, varios asistentes denunciaron haber sufrido quemaduras leves y molestias físicas provocadas por la pirotecnia utilizada hacia el final de su espectáculo, generando preocupación entre el público y discusión en redes sociales.

Al finalizar el show, varios asistentes comenzaron a compartir videos y comentarios en plataformas como TikTok y X, señalando que una sustancia cayendo del cielo causó irritación en los ojos y picazón en la piel. Algunas personas describieron la sensación como “ardor intenso” que persistió incluso después de terminar el espectáculo.

Los reportes generaron debate entre fans y asistentes sobre lo sucedido, con usuarios preguntándose si el efecto se debió a restos de fuegos artificiales u otro elemento ligado a la producción del show.

Ante las quejas, la productora encargada del evento, Lotus, emitió una declaración reconociendo que se atendieron tres casos de forma leve en el puesto médico del festival.

Según la organización, los afectados fueron atendidos y se seguirá un protocolo establecido para estos casos, aunque no se detalló la causa exacta de las lesiones.

La situación que se vivió en el show de Sabrina Carpenter se viralizó rápidamente, con múltiples comentarios de asistentes compartiendo su experiencia y discutiendo si las molestias estaban directamente ligadas a la pirotecnia del concierto.

Hasta ahora, no se han reportado casos graves ni hospitalizaciones relacionadas con el incidente, y la empresa organizadora continúa monitoreando la situación según sus protocolos habituales.