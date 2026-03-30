TVN se queda sin el Festival del Huaso de Olmué después de 12 años y este es el canal que lo transmitirá hasta 2032

Tras más de una década, el evento folclórico cambia de casa televisiva y abre una nueva etapa con la productora Bizarro.

Este lunes se dio a conocer el canal que se adjudicó el Festival del Huaso de Olmué: se trata de Chilevisión, el cual materializó un duro golpe a TVN, que tras 12 años transmitiendo el certamen no pudo ser parte de las ofertas.

Esta determinación se anunció en el concejo extraordinario que realizó la Municipalidad de Olmué, instancia en la que se argumentaron las razones para desestimar la oferta de Canal 13, la cual no cumplía con el monto mínimo que se solicitó.

“Estamos contentos por la comuna (…) estamos en una licitación histórica del Festival del Huaso de Olmué. Nunca antes tan favorable para la Municipalidad, la comuna y el patrimonio“, afirmó en la sesión el alcalde Jorge Jil.

Bizarro y Chilevisión se quedan con el Festival del Huaso de Olmué

De acuerdo al documento de la licitación, Bizarro en conjunto con Chilevisión invertirá 2.500.000.002 en obras de desarrollo del Patagual y 11.500.000.000 en el ítem de transmisión y producción del evento folclórico.

De esta forma, CHV transmitirá el Festival de Olmué desde el 2027 hasta el 2032, dando paso a una nueva era, ya que el certamen estuvo por más de una década en manos de TVN.

La casa televisiva vuelve a hacerse cargo de la transmisión del evento folclórico, tras haberlo hecho desde el 2006 a 2013. Con la adjudicación de esta nueva licitación, la señal sigue consolidándose como el “canal de los festivales”, luego de apostar fuertemente por este tipo de eventos durante el verano de 2026.

De hecho, en el presente año transmitieron el Festival de Las Condes, el Festival de la Patagonia en Coyhaique, el Festival de Comedia, junto con los espectáculos que tuvieron lugar en San Carlos y Limache.