VIDEO – “Han dicho puras mentiras”: Elvira López irrumpe en vivo en Primer Plano y anuncia querella criminal

Un momento de furia fue el que protagonizó Elvira López durante un contacto telefónico con Primer Plano, a raíz de un reportaje que realizaron a partir del problema de salud que sufrió la semana pasada.
En la pieza audiovisual se recalcaba su presente alejado de la televisión y del mundo actoral, tomando en cuenta su vasta trayectoria tanto en teleseries, series y el teatro. Ahí, además, dejaban constancia del complejo momento económico que atravesaba.
Producción del programa de farándula se había comunicado con ella para anunciarle que hablarían de ella, pero le aseguraron que el foco sería el cariño del público. Lo que finalmente no ocurrido. Por lo mismo, se comunicó en vivo y en directo con el espacio para realizar su furioso descargo, el cual no estuvo exento de improperios por su molestia.
“Estoy emputecida por decir lo menos. ¿De qué trata esto? ¿Qué mierda es esta falacia que dicen en la televisión?”, comenzó diciendo. “Estoy emputecida conch…, emputecida y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa, que habló hace dos horas con nosotros y nos dijo una cosa opuesta a lo que iban a mostrar. Es una encerrona lo que hicieron con nosotros”.
Además, aclaró que “estoy absolutamente bien. No vivo en Cau Cau, vivo en Santiago, no sé de dónde mierda inventaron eso o que estaba mal. Si no estoy en nada como actriz es por una cuestión personal. No quiero ser más actriz, no quiero estar más en la televisión. Pero eso no les da el derecho a ustedes de hacer este verdadero montaje, falaz, mugriento”.
En ese momento, Elvira López aseguró que presentará una querella criminal contra Primer Plano porque “han dicho puras mentiras, por eso estoy emputecida, han dejado un manto de dudas“.