El hallazgo que abre una nueva arista en el caso de la concejala desaparecida en Villa Alegre

A casi un año del hecho, los detectives continúan con las labores tendientes a determinar qué ocurrió la noche del 15 de junio de 2025.

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La Policía de Investigaciones (PDI) encontró el parachoques de un vehículo durante la búsqueda de la concejala desaparecida de Villa Alegre, María Ignacia González.

A casi un año de que se le perdiera el rastro a la mujer de 73 años de edad, los detectives continúan con las labores tendientes a determinar qué ocurrió la noche del 15 de junio de 2025.

De acuerdo con lo que reportó el programa Tu Día, de Canal 13, el hallazgo se produjo durante las diligencias que se efectuaron en un predio de interés.

Se indaga si el parachoques es del auto de la concejala

Los trabajos de los detectives en el lugar se iniciaron el lunes y se reanudaron la mañana de este martes 19 de mayo.

En particular, se detalló que las diligencias se centraron en el borde del río que se encuentra colindante al predio en el que permanecen los efectivos de la policía civil.

Con el propósito de rastrear el lugar de manera concienzuda en las profundidades del sector, se emplearon máquinas retroexcavadoras.

Tras encontrar el parachoques, ahora las labores se centrarán en determinar si la pieza corresponde o no al vehículo en que se trasladaba la concejala de Villa Alegre la noche de su desaparición.

En enero de este año, Javiera Gallegos, hija de María Ignacia González, afirmó que su familia tiene la certeza de que a su mamá “la mataron y la hicieron desaparecer“.

“Hay cosas que llaman mucho mi atención y yo no sé si es porque fue un crimen muy bien pensado como para no dejar ningún rastro o si aquí también hay personas dentro del Poder Judicial que tienen miedo de que se sepa la verdad por amedrentamientos”, añadió en la oportunidad.