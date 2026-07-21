VIDEO – “Eres actriz, actúa”: la grave acusación de Mara Sedini contra Segundo Piso de La Moneda

En el programa Sin Filtros, la exministra realizó una autocrítica sobre su desempeño y sostuvo que terminó cediendo a las presiones internas.

La exvocera de Gobierno Mara Sedini reapareció este martes en el programa Sin Filtros y realizó una serie de revelaciones sobre su paso por La Moneda. Durante una entrevista, sostuvo que integrantes del círculo más cercano al presidente José Antonio Kast le pidieron modificar su estilo y aseguró que terminó ejerciendo el cargo bajo constantes presiones.

Durante la conversación con Fernando Solabarrieta, la exministra realizó una autocrítica sobre su desempeño y sostuvo que terminó cediendo a las presiones internas.

“Mi primera autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y me dejé presionar por personas adentro del Gobierno”, afirmó.

Luego relató un episodio que, según dijo, marcó un antes y un después durante su gestión.

“Hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó. Estábamos teniendo una conversación donde yo hablaba muy apasionada sobre un tema. Y me dice: eso es lo que no te puede pasar. Así es como no puedes ser”, recordó.

La grave acusación de Mara Sedini contra el Segundo Piso de La Moneda

Según Sedini, esa persona agregó: “A ver, Mara, este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”.

La exvocera aseguró que respondió inmediatamente: “Entonces, por qué me llamaron, qué estoy haciendo yo aquí. Esa no soy yo”.

Sin embargo, afirmó que la respuesta que recibió fue aún más impactante: “Eres actriz, actúa”. A juicio de Sedini, ese momento reflejó el ambiente que enfrentó dentro del Ejecutivo. “En ese momento yo me di cuenta que teníamos un problema y un problema grave. Y eso me fue amarrando en este personaje”, sostuvo. Además, agregó: “Me amarraron de manos en un cargo que yo estoy segura que era para mí”. Solabarrieta calificó el relato como “brutal”.

Tras escuchar el testimonio, el periodista manifestó su sorpresa por las declaraciones de la exministra. “Lo que tú dices es brutal. Me parece en extremo grave”, comentó, quien luego le preguntó si la persona a la que hacía referencia correspondía al jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, Alejandro Irarrázabal.

Sedini evitó entregar nombres y respondió: “No quiero decir nombres, lo que me interesa es que la gente entienda la realidad que me tocó vivir”.

Aunque no identificó al funcionario, insistió en que se trataba de “una persona muy importante”, dejando abierta la interpretación sobre quién habría ejercido esas presiones durante su paso por el Gobierno.