Chofer de Campillai tenía denuncia vigente: Senado aclaró cuestionamientos por su contratación

Actualmente el joven enfrenta una investigación por una denuncia de amenazas presentada en mayo de 2025 en San Bernardo, causa que también incluye a Paloma Castillo Campillai, hija de la senadora.

Este martes, el Senado abordó la polémica generada por la contratación de Gerard Cortés como chofer suplente de la senadora independiente Fabiola Campillai, luego de que surgieran cuestionamientos debido a una investigación judicial vigente que lo involucra.

La discusión se desarrolló en la sala de la Cámara Alta sin la presencia de la parlamentaria, mientras la Secretaría General del Senado entregó previamente un informe a la Comisión de Ética para aclarar las condiciones en que se realizó la contratación.

Cortés recibió una remuneración cercana al millón de pesos por servicios realizados entre el 1 de abril y el 21 de mayo de este año.

Actualmente enfrenta una investigación por una denuncia de amenazas presentada en mayo de 2025 en San Bernardo, causa que también incluye a Paloma Castillo Campillai, hija de la senadora.

Chofer de Campillai tenía una denuncia vigente: Senado aclaró cuestionamientos por su contratación

El secretario general del Senado, Luis Rojas, explicó que tras revisar los antecedentes disponibles al momento de la incorporación del trabajador, no se detectaron antecedentes penales ni vínculos familiares que impidieran su contratación.

“El señor que fue contratado como chofer, al momento de su contratación, revisados los antecedentes, no cuenta con antecedentes penales, tampoco él cuenta con ningún vínculo de parentesco ni de consanguinidad y afinidad con la senadora”, señaló.

Además, desde la institución indicaron que la normativa vigente sobre contratación de familiares no aplicaría en este caso, debido a que no existe un vínculo formal de parentesco por afinidad entre Cortés y la parlamentaria.

El tema fue llevado al debate por el senador independiente cercano al Partido Republicano, Cristian Vial, quien planteó la necesidad de revisar los protocolos internos del Congreso.

“Aunque es un trascendido, esto tiene impacto en seguridad y en la institución del Senado, que son de proporciones. Me preocupa el tema de los protocolos y los procedimientos que estamos teniendo en el Senado para la contratación de personas”, sostuvo.