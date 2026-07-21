Claudio Alvarado reacciona a reaparición de Mara Sedini: “Si mi respuesta es fome, lo lamento”

El biministro de Interior y Segegob puntualizó “no vale la pena comentar” las declaraciones de su otrora compañera de Gabinete.

AGENCIA UNO

El biministro Claudio Alvarado se refirió a la reaparición de su antecesora en la Segegob, Mara Sedini, quien lanzó duras críticas y acusaciones al Ejecutivo, tras su paso por el Gabinete del presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Sin Filtros, la otrora vocera de Gobierno apuntó sus dardos al Segundo Piso, indicando que “una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno” se le acercó y le dejó en claro que “este es el Gobierno de los fomes; nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”.

En esta línea, Mara Sedini precisó que esta misma persona, en medio de la crisis generada por el alza de los combustibles, le hizo saber que “díganle a esta niñita que no hable más y que no hable tanta hueá. Esas palabras”.

Ante estas declaraciones, Alvarado respondió que “yo quisiera primero señalar que estoy aquí en Senapred porque estamos concluyendo una mesa técnica que dice relación con nuestra preocupación y dedicación a superar los temas de la emergencia. Por lo tanto, usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla”.

“Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad”, precisó el biministro de Interior y Segegob.

En esta línea, el secretario de Estado puntualizó que “yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas las personas. Y en ese sentido, si ella emite un comentario de esa naturaleza, será la propia Mara Sedini que tendrá que justificarlo o explicarlo, pero yo creo que no vale la pena comentarlo. Que estemos preocupados por eso, en ningún caso, estamos preocupados por la emergencia”