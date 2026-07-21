Mineduc extiende suspensión de clases: estas son las comunas afectadas este miércoles

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que este miércoles 22 de julio continuará la suspensión de clases en distintas comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, debido a las consecuencias que ha dejado el sistema frontal.
La medida fue adoptada tras una nueva evaluación de las condiciones que enfrentan diversas localidades, donde aún persisten problemas derivados de las lluvias, como anegamientos, dificultades de conectividad y riesgos para el traslado seguro de estudiantes y trabajadores de la educación.
Mineduc extiende la suspensión de clases: estas son las comunas afectadas este miércoles
Desde el Mineduc precisaron que la suspensión se aplicará a establecimientos públicos, particulares subvencionados, particulares, además de jardines infantiles administrados por Junji e Integra, en las zonas donde corresponde.
De acuerdo con la información entregada por la cartera de Educación, la suspensión de actividades regirá en los siguientes sectores:
Región de Coquimbo
- Toda la región.
Región de Atacama
- Vallenar.
- Alto del Carmen.
- Freirina.
- Huasco.
Región de Valparaíso
Provincia de Petorca:
- Petorca.
- La Ligua.
- Cabildo.
- Papudo.
- Zapallar.
Provincia de Marga Marga:
- Quilpué.
- Villa Alemana.
- Olmué.
- Limache.
Región Metropolitana
- San José de Maipo.
- Til Til.
Las autoridades indicaron que la medida busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas mientras continúan las labores para enfrentar los efectos del sistema frontal en las zonas más afectadas.
⚠️ Debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas, se suspenden las clases en las siguientes zonas: pic.twitter.com/8N3ISDDOna— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 21, 2026