Mineduc extiende suspensión de clases: estas son las comunas afectadas este miércoles

La medida regirá para establecimientos públicos, particulares subvencionados y particulares, además de jardines infantiles Junji e Integra.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que este miércoles 22 de julio continuará la suspensión de clases en distintas comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, debido a las consecuencias que ha dejado el sistema frontal.

La medida fue adoptada tras una nueva evaluación de las condiciones que enfrentan diversas localidades, donde aún persisten problemas derivados de las lluvias, como anegamientos, dificultades de conectividad y riesgos para el traslado seguro de estudiantes y trabajadores de la educación.

Mineduc extiende la suspensión de clases: estas son las comunas afectadas este miércoles

Desde el Mineduc precisaron que la suspensión se aplicará a establecimientos públicos, particulares subvencionados, particulares, además de jardines infantiles administrados por Junji e Integra, en las zonas donde corresponde.

De acuerdo con la información entregada por la cartera de Educación, la suspensión de actividades regirá en los siguientes sectores:

Región de Coquimbo

Toda la región.

Región de Atacama

Vallenar.

Alto del Carmen.

Freirina.

Huasco.

Región de Valparaíso

Provincia de Petorca:

Petorca.

La Ligua.

Cabildo.

Papudo.

Zapallar.

Provincia de Marga Marga:

Quilpué.

Villa Alemana.

Olmué.

Limache.

Región Metropolitana

San José de Maipo.

Til Til.

Las autoridades indicaron que la medida busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas mientras continúan las labores para enfrentar los efectos del sistema frontal en las zonas más afectadas.