Quién era Koto Valenzuela, el comediante chileno que falleció y fue pionero en el rubro

El artista fue destacado por el rol que tuvo en el rubro en nuestro país.

A través de redes sociales se confirmó la muerte de José Koto Valenzuela, reconocido comediante chileno que llevaba más de diez años en los escenarios con sus rutinas de stand up.

Según consignó ADN Radio, el artista fue confundador de Comedia Ticket, la primera ticketera enfocada netamente en este tipo de shows en el país.

Desde la cuenta de Comedy Restobar señalaron que “fue un pilar fundamental para nuestro rubro. Su alegría, dedicación y amor por la comedia dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él”.

“Gracias por todo lo que entregaste Koto. Tu legado seguirá vivo en cada escenario, en cada ticket y en cada risa que provoque este oficio que tanto amaste“, agregaron.

Uno de los más afectados con la muerte de Koto Valenzuela fue su amigo, el comediante León Murillo. “A veces la vida se encarga de recordarnos que solo estamos de paso; el tuyo fue breve, pero rotundo”, reza la entrada del mensaje que le dedicó en redes sociales.

“Me enseñaste mucho, pero por sobre todo descubrí en ti a ese amigo leal, noble, preocupado, dispuesto a pensar en otros (…) Sin ti esto no existiría, con nadie más en el mundo podría haber abrazado este sueño”, siguió.