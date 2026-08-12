PSG y Aston Villa inician la temporada europea: formaciones, horario y dónde ver la Supercopa de la UEFA

El campeón de la Champions y el de la Europa League chocan este miércoles por la Supercopa de la UEFA. Revisa todos los detalles.

Este miércoles 12 de agosto comienza oficialmente la nueva temporada del fútbol europeo, donde París Saint-Germain (PSG) de Francia y Aston Villa de Inglaterra disputarán la Supercopa de la UEFA.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega a esta instancia con la chapa de favorito tras consagrarse campeón de la UEFA Champions League y, ahora, buscará revalidar su título de supercampeón, considerando que en la última edición se impuso sobre el Tottenham.

En este marco, el cuadro francés buscará emular lo hecho por AC Milán (1989 y 1990) y Real Madrid (2016 y 2017), únicos clubes en ganar bicampeonatos de manera consecutiva.

Por su parte, Aston Villa llega a esta definición tras ser campeón de la Europa League. Su técnico, Unai Emery, buscará dejar atrás su negativa racha disputando esta instancia, puesto que no ha podido levantar el trofeo en sus tres intentos previos.

PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa: formaciones, horario y dónde ver

El partido entre PSG y Aston Villa se disputará este miércoles 12 de agosto a las 15:00 horas en el Stadion Salzburg, el cual se podrá ver en vivo en ESPN y Disney+.

La formación que prepara el PSG es con: Matvey Safonov en el arco; David Boly, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes en defensa; Ruben Neves, Lucas Beraldo, Dro Fernandez en el medio; Ibrahim Mbaye, Kvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu en la ofensiva.

Por el lado de los ingleses, este sería su alineación inicial: Marco Bizot en portería; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen en defensa; Emiliano Buendía, Boubacar Kamara, Joao Gomes, Alejandro Garnacho en el mediocampo; Evann Guessand y Tammy Abraham en la delantera.