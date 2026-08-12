Encuesta Cadem: la brusca caída que sufrió la percepción respecto a si aumentó la delincuencia

Un 53% cree que el Estado debe combatir la delincuencia, gestión que actualmente recibe solo un 31% de aprobación.

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem abordó de lleno la agenda de seguridad y la percepción que existe respecto a si aumentó o no la delincuencia en el país.

Es precisamente esto último la que logró una importante caída de siete puntos, donde solo el 40% cree que aumentó, a diferencia del 47% que consignó en mayo.

Aún así, el miedo a ser víctima de un delito sigue en niveles altos con un 73%. Esto, más aún si un 54% cree que la delincuencia es más violenta en comparación año pasado, según dio cuenta la encuesta de Cadem en el estudio lanzado este miércoles.

Dentro de los delitos que más generan preocupación entre quienes se sometieron a la encuesta se encuentra el portonazo (40%), el robo con violencia (35%) y el robo en la vivienda (31%).

Actualmente, siete de cada diez personas cree que hoy, el principal problema en el país es “el crimen organizado, como narcotráfico, sicariatos, secuestros o bandas extranjeras“.

Un 53% considera que es el Gobierno el que tiene que combatir la delincuencia, pero solo recibe un 31% de aproabción en esta gestión, según Cadem. Incluso, un 61% cree que “el Estado está sobrepasado por la delincuencia”.