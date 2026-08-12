La angustiante petición del padre del niño chileno que murió en el terremoto de Colombia

El menor de edad y su madre viajaron a ese país hace un mes debido a las dificultades económicas por las que atravesaba la familia.

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Un niño chileno de seis años forma parte de los más de 240 fallecidos en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto.

El menor de edad permanecía en ese país desde hace un mes y, cuando se produjo el movimiento telúrico, se encontraba en el jardín infantil.

Lo anterior, luego de que su madre decidió viajar con él a Colombia para iniciar una nueva vida, debido a las dificultades económicas que pasaba la pareja en Chile.

“En ese tiempo estaba malo el trabajo y tuvimos que tomar la decisión de separarnos por un tiempo para poder volver a juntarnos y tirar para arriba, pero no alcanzamos. Mi hijo juntaba platita en una alcancía y me decía todos los días: papito toda la platita que estoy juntando es para comprarte el pasaje para que estés conmigo, porque yo te necesito“, le dijo Ramón Muñoz a T13

La petición del padre del niño chileno muerto en Colombia

El progenitor del niño chileno confirmó la muerte del menor de edad debido al terremoto en Colombia y dijo que, pese a que inició las gestiones desde Chile para recuperar sus restos, se ha encontrado con dificultades por la nacionalidad del pequeño.

Aseveró que este mismo motivo ha provocado que incluso la mamá del pequeño Jesús Adrián Muñoz Quinceno no haya recibido el cuerpo.

“Como no lo identifican como colombiano, no quiere entregar el cuerpo el Servicio Médico Legal. Se demorarían 150 días“, sostuvo.

En esa línea, planteó que durante sus gestiones le confirmaron que el proceso sería mucho más expedito si realiza las gestiones de manera presencial.

Por ello, realizó un llamado para conseguir apoyo económico que le permita viajar a ese país para realizar el trámite.

“Quiero pedirle ayuda a la gente, que se ponga la mano en el corazón para poder llegar a donde mi guagüita“, manifestó Muñoz.

“Al hacerme presente, lo entregarían de inmediato porque soy el papá“, planteó sobre la necesidad urgente de viajar a Colombia.