El verdadero motivo por el que Pep Guardiola no participó en la docuserie sobre José Mourinho

Ambos técnicos protagonizaron una de las rivalidades más mediáticas en el fútbol europeo, tanto en España como en Inglaterra.

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Este martes 11 de agosto Netflix estrenó la docuserie Mourinho, aunque en la producción brillan por su ausencia los testimonios de algunas de las grandes figuras del Real Madrid, como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, pero esencialmente los de su mayor rival en España, Pep Guardiola.

Dividida en tres episodios, la producción británica repasa los momentos más relevantes de la trayectoria del entrenador portugués. Está a cargo del equipo detrás del documental de Beckham y cuenta con la dirección de Joe Pearlman.

El trabajo audiovisual comienza con su debut como técnico en el Porto y su posterior y exitoso paso por el Chelsea. Prosigue con su llegada al Inter de Milán, donde consiguió una histórica conquista del triplete, para luego arribar al Real Madrid, donde los partidos con el Barcelona de Pep Guardiola marcaron una de las rivalidades más mediáticas en el fútbol europeo.

Pero los enfrentamientos entre ambos entrenadores se trasladaron posteriormente a Inglaterra, con el técnico español en la banca del Manchester City y el portugués en la del Manchester United.

La ausencia de Pep Guardiola en la docuserie sobre Mourinho

Tras el estreno de la docuserie de Mourinho en Netflix, la gran pregunta que surgió entre lo espectadores fue por qué Pep Guardiola no tomó parte en el trabajo audiovisual sobre Mourinho, pese a que, según informó el diario británico The Sun, Pearlman reveló que sí había aceptado hacerlo.

De acuerdo con lo manifestado por el director, “nos pusimos en contacto con Pep, quien accedió a concedernos una entrevista“, aunque impuso una condición que el equipo de producción no pudo conseguir.

Al respecto, detalló que la participación de Guardiola dependía exclusivamente de una comunicación directa por parte de Mourinho, ya que exigió “que José se pusiera en contacto con él en persona”.

Pearlman le explicó al citado medio que el requerimiento de Guardiola era tan específico como innegociable y que, tras negativa de Mourinho a realizar la llamada, la entrevista quedó descartada.

La serie, en cambio, cuenta con el testimonio de exfiguras como John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Sami Khedira, Iker Casillas y Zlatan Ibrahimović, además del ex técnico del Manchester City, Sir Alex Ferguson.