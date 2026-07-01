La actriz que interpretará a una joven Michelle Bachelet en la nueva película de Pablo Larraín en Netflix

La cinta abordará once historias que transcurren durante el golpe de Estado de 1973.

MEGA.

Hace solo unos días, Netflix confirmó que Pablo Larraín será el encargado de dirigir su nueva película chilena que llevará por nombre Once.

El proyecto se centrará, precisamente, en once historias que transcurren durante las 18 horas en que se llevó a cabo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Una de ellas, según dio a conocer The Clinic, estará enfocada en una joven Michelle Bachelet, quien será interpretada por la actriz Fernanda Finsterbusch, quien ya es conocida por participar en diversas teleseries.

En su curriculum cuenta con actuaciones en producciones como Edificio Corona, Pobre Novio, Hijos del Desierto y Juego de Ilusiones. Actualmente prepara lo que será su primer rol protagónico en la nueva nocturna de Mega, Prohibida Obsesión. También formó parte del elenco de la segunda temporada de la serie La Jauría, de Prime Video.

El elenco de la nueva película de Pablo Larraín en Netflix también lo integran figuras como Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Alfredo Castro, Roberto Farías, Alejandro Goic, Camila Milenka, Valentina Muhr, Marcial Tagle y Lukas Vergara.

Once, cinta que escribirá junto a Guillermo Calderón, marcará el regreso del director al cine chileno tras su último trabajo con la plataforma de streaming, El Conde (2023).