La generación sin currículum de Kast: jefa digital de la SECOM también es una recién egresada

A un mes de ingresar a la Segegob, la periodista Sofía Shea pasó de un cargo menor a liderar un departamento completo. Su caso se suma al de Trinidad Zegers, la abogada recién egresada que el Ministerio de Justicia debió salir a explicar esta semana.

Sofía Shea (24) egresó hace un año, cerró su práctica profesional hace siete meses en la agencia de Felipe Costabal, director de la Secom, y hoy encabeza el área de comunicación digital del Gobierno, que depende de Costabal.

Es el segundo nombramiento de la semana que expone la corta trayectoria de asesores jóvenes en cargos de responsabilidad, luego de la polémica por la abogada Trinidad Zegers en el Ministerio de Justicia.

Según el registro de personal a contrata publicado en el Portal de Transparencia, Shea ingresó a la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) el 11 de marzo, con el cargo de “apoyo a la coordinación y gestión de la Dirección Secom”, en el grado 14 del escalafón —el nivel de entrada para profesionales de la planta a contrata—, con una remuneración bruta de $1.395.665.

Un mes después, el 13 de abril, ascendió a “jefa del Departamento de Comunicación Digital”, con salto al grado 11, tres escalones más arriba en jerarquía y remuneración.

Su sueldo bruto ascendió a $2.115.357 en mayo, con un alza a $3.538.024 en junio —explicada, según el propio registro, por un bono de incentivo de $1.393.053 cuya naturaleza el portal no detalla— y una vuelta a $2.144.971 en julio.

Su llegada al Gobierno se conoce pocos días después de que el Ministerio de Justicia debiera salir a explicar la designación de Zegers, otra profesional recién titulada, como encargada de coordinar la Reforma Procesal Civil.

En ese caso, el ministro Fernando Rabat trató de cerrar la controversia en 24 Horas asegurando que el rol de Zegers era “ejecutivo, administrativo” y que ella era una coordinadora de actividades, no la responsable de fondo del proyecto.

En el caso de Shea, sin embargo, el propio registro oficial no deja espacio para esa lectura: a un mes de ingresar al Estado, pasó de un cargo de apoyo a una jefatura de departamento, con el consiguiente ascenso de grado.

El cambio de cargo y de grado quedó registrado en una misma fecha —13 de abril—, lo que descarta que se tratara de una acumulación gradual de funciones.

El propio mes del ascenso, además, el portal muestra una duplicidad no explicada: dos líneas de registro, una en grado 14 y otra en grado 11, con montos idénticos.

La relación de Shea con Felipe Costabal, director de la SECOM

Shea estudió en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica y realizó su práctica profesional en La 975, la agencia de publicidad que dirige Felipe Costabal desde 2018.

Egresada hace apenas un año, ingresó a la planta a contrata de la Segegob, en el área que administra la comunicación digital del Gobierno.

Costabal es hoy el director de la Secom, el organismo que opera como brazo comunicacional de La Moneda bajo las órdenes del segundo piso, y mantiene una relación previa con la familia de Shea.

En 2011, cuando Nicolás Shea armaba Start-Up Chile en Corfo, convocó a Costabal para ser director creativo del programa, cargo que Costabal ejerció hasta 2012, según su propio relato en una entrevista con Diario Financiero. Sofía Shea es hija de Nicolás Shea.

La agencia de Costabal, además, no es ajena a la campaña que llevó a Kast a La Moneda. Según el desglose de gastos electorales que reveló el Servicio Electoral (Servel), The 975 SpA —razón social de La 975— facturó $149.180.001 por concepto de estrategia creativa durante la campaña presidencial del actual mandatario.