Sistema frontal no da respiro: las 10 regiones que tendrán tormentas eléctricas este fin de semana

Revisa los detalles de los avisos que emitió la DMC respecto a las probables tormentas eléctricas que se registrarán en la zona centro-norte y sur.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por tormentas eléctricas que afectarán a 10 regiones del país durante este sábado 15 de agosto, cuyos eventos se podrían extender hasta el domingo 16 de agosto en algunas zonas.

Lo anterior, responde a una condición de inestabilidad atmosférica, por la cual se espera que el fenómeno climatológico se desarrolle desde la tarde hasta la noche del mismo día.

Los sectores en donde se prevé que se registren tormenta eléctricas corresponden a la zona centro-norte y el sur del país.

Las regiones que tendrán tormentas eléctricas este fin de semana

Tarde y noche del sábado 15 de agosto:

La Araucanía (Valle)

(Valle) Los Ríos (Valle)

(Valle) Los Lagos (Valle)

Noche del domingo 16 de agosto: