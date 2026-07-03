Natalia Duco, recomendó a los asistentes acudir al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en caso de incumplimientos, cambios en las condiciones del evento.

El Ministerio del Deporte confirmó este viernes la decisión de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos que el grupo surcoreano BTS tenía programados en octubre, aclarando que el proceso de evaluación técnica se extendió por cerca de diez meses y que no existía una aprobación formal para la realización de los eventos.

En medio de una conferencia de prensa, la ministra del Deporte, Natalia Duco, explicó que la determinación se basa en criterios técnicos vinculados a la protección de la infraestructura deportiva y a la planificación de actividades ya comprometidas en el recinto.

“Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió. No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del Coliseo Central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso”, señaló la autoridad.

BTS fuera del Estadio Nacional: ministra confirma que “la autorización nunca existió”

Desde el Instituto Nacional del Deporte (IND) se detallaron tres factores principales que llevaron a rechazar la solicitud presentada por la productora DG Medios.

En primer lugar, se destacó el diseño del espectáculo, que contempla un escenario de 360 grados instalado sobre la cancha central. Según los antecedentes técnicos, la estructura implicaría una carga cercana a las 600 toneladas, concentrada en un punto crítico donde se ubican el sistema de drenaje, riego y el césped híbrido del estadio.

En segundo término, se cuestionó el plazo de recuperación del campo deportivo, ya que la propuesta de la productora estimaba entre 5 y 7 días, periodo considerado insuficiente frente a experiencias previas en el recinto.

Finalmente, se advirtió que la realización de los conciertos podría interferir con una serie de compromisos posteriores ya programados, entre ellos partidos de la selección chilena, competencias del fútbol nacional, eventos escolares de atletismo y la Teletón 2026.

Asimismo, la ministra recalcó que los consumidores que adquirieron entradas mantienen sus derechos vigentes frente a eventuales cambios.

“Ante cualquier incumplimiento, cambio de condiciones o falta de información por parte de la productora, pueden acudir al SERNAC para ejercer sus derechos como consumidores”, agregó Duco.

Además, recalcó que la evaluación se extendió por casi un año y que las reglas de uso del estadio son conocidas por todas las empresas que solicitan el recinto.

“Los requisitos del Estadio Nacional no son nuevos ni improvisados, son las mismas reglas claras que conoce cualquier productora que solicita el recinto para proteger el patrimonio de todos los chilenos y el calendario deportivo del país. Aquí no hay arbitrariedad, hay reglas claras que este gobierno hará respetar”, concluyó.