Ministro Arrau: “Estamos preparados” para recibir a los líderes del Tren de Aragua

El titular de Seguridad Pública se refirió a la llegada de Dayonis Orozco, sindicado como uno de los cabecillas de la agrupación criminal.

AGENCIA UNO

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, se refirió a la llegada a Chile de Dayonis Orozco Castillo, conocido como Botija y sindicado como uno de los líderes del Tren de Aragua, quien es acusado de ser el autor material del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez, en 2024.

El secretario de Estado calificó su extradición como un golpe al Tren de Aragua, junto con precisar que será derivado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), destinado a integrantes de bandas criminales extranjeras.donde está una gran proporción de líderes de bandas extranjeras.

“Donde tiene un régimen especial, donde está cerca de 22 horas en solitario en su celda, con uniforme, con patio, efectivamente, segregado”, indicó a la prensa, puntualizando que “es el régimen que se merece ese delincuente y esperemos, efectivamente, que sea el camino que sigan muchos otros delincuentes buscados”.

“Hoy día estuvimos con la Policía de Investigaciones, de hecho, revisando los delincuentes más buscados de Chile y, precisamente, son ellos quienes tienen que hacer sentir efectivamente el brazo de la justicia que está empezando a llegar”, puntualizó Martín Arrau.

Consultado sobre si los recintos penitenciarios están preparadas para recibir a los altos líderes del Tren de Aragua como Dayonis Orozo y Rafael Gámez, quien será extraditado desde Estados Unidos, el titular de Seguridad se mostró confiado.

“Gendarmería ya cuenta, hace un par de semanas, con el cuarto módulo de alta seguridad en la ciudad de La Serena (…) Va a haber una quinta cárcel, La Laguna, que va a tener módulos especiales de alta y máxima seguridad. Va a tener cinco complejos, partiendo por el REPAS acá en Santiago”, explicó Arrau.

El secretario de Estado dejó en claro que “son esos los módulos donde tienen que ir estos delincuentes de alta peligrosidad, con alto compromiso, con crímenes de sangre, con homicidios o líderes de banda. Y sí estamos preparados para eso”.