Golpe para las ARMYS: IND no autoriza uso del Estadio Nacional para concierto de BTS

El impacto que provocaría en el césped el escenario 360° que el grupo utiliza para presentarse fue uno de los factores que incidieron en la decisión del Instituto Nacional del Deporte.

Pese a que estaba previsto que el grupo surcoreano de K-Pop BTS diera tres conciertos en el Estadio Nacional a mediados de octubre de este año, el Instituto Nacional del Deporte rechazó que el evento se materializara en el coliseo de Ñuñoa tras una “evaluación técnica y operacional exhaustiva”.

Según dio a conocer The Clinic, la decisión del IND respondió al impacto que generaría el montaje del escenario 360° en el que se presentaría la banda para el césped del recinto. Además del daño que podría causar esta infraestructura, también se dio cuenta de que el montaje requeriría al menos nueve días. También, cerca de esas fechas están previstos partidos de la selección chilena, Universidad de Chile y la Teletón 2026, por lo que la eventual afectación del césped o de sus tiempos de recuperación podrían comprometer la realización de estos eventos.

“Si bien la cancha mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales, actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala, especialmente aquellas que requieren cobertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo”, especificaron desde el IND.

También, resaltaron que la cancelación “no constituye un rechazo a la realización de espectáculos masivos, ni a la utilización del recinto para eventos culturales de gran convocatoria” y recordaron que el Parque Estadio nacional tiene a disposición de la producción el sector de la Explanada Sur o Parque Sur.

De momento DG Medios, la productora que traería a BTS a Chile, no se ha pronunciado al respecto ni sobre qué sucederá con quienes adquirieron entradas para el evento, que ya están agotadas.