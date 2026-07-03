Esta situación no solo afectaría la recaudación tributaria, sino que además se vincularía a estructuras delictivas más amplias, según el análisis.

Un reciente informe elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) advierte que el contrabando de cigarrillos en Chile genera un fuerte impacto en las arcas fiscales, con pérdidas que alcanzarían aproximadamente US$1.000 millones al año para el Estado.

El estudio forma parte del análisis “Por un Chile sin economías ilícitas”, donde se evalúa el crecimiento de actividades ilegales en el país y su impacto económico.

Según el documento, el mercado ilícito del tabaco es uno de los más relevantes dentro de este fenómeno, llegando incluso a representar cerca del 60% del consumo total de cigarrillos en Chile en estimaciones citadas por el informe.

El informe que revela pérdidas de US$1.000 millones al año por contrabando de cigarrillos en Chile

De acuerdo al informe, las redes de contrabando operarían principalmente a través de rutas internacionales, ingresando el producto por pasos no habilitados del norte del país, para luego distribuirlo en ferias libres y comercio informal.

Esta situación no solo afectaría la recaudación tributaria, sino que además se vincularía a estructuras delictivas más amplias, según el análisis.

El informe también señala que las economías ilegales en su conjunto moverían miles de millones de dólares en Chile, lo que ha encendido alertas sobre la necesidad de reforzar la fiscalización, la coordinación entre instituciones y las medidas de control en frontera.