Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Economía

El informe que revela pérdidas de US$1.000 millones al año por contrabando de cigarrillos en Chile

Esta situación no solo afectaría la recaudación tributaria, sino que además se vincularía a estructuras delictivas más amplias, según el análisis.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un reciente informe elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) advierte que el contrabando de cigarrillos en Chile genera un fuerte impacto en las arcas fiscales, con pérdidas que alcanzarían aproximadamente US$1.000 millones al año para el Estado.

El estudio forma parte del análisis “Por un Chile sin economías ilícitas”, donde se evalúa el crecimiento de actividades ilegales en el país y su impacto económico.

Según el documento, el mercado ilícito del tabaco es uno de los más relevantes dentro de este fenómeno, llegando incluso a representar cerca del 60% del consumo total de cigarrillos en Chile en estimaciones citadas por el informe.

El informe que revela pérdidas de US$1.000 millones al año por contrabando de cigarrillos en Chile

De acuerdo al informe, las redes de contrabando operarían principalmente a través de rutas internacionales, ingresando el producto por pasos no habilitados del norte del país, para luego distribuirlo en ferias libres y comercio informal.

Esta situación no solo afectaría la recaudación tributaria, sino que además se vincularía a estructuras delictivas más amplias, según el análisis.

El informe también señala que las economías ilegales en su conjunto moverían miles de millones de dólares en Chile, lo que ha encendido alertas sobre la necesidad de reforzar la fiscalización, la coordinación entre instituciones y las medidas de control en frontera.

Notas relacionadas

Sade: la elegancia infinita
Entretención

Sade: la elegancia infinita

A 42 años del debut de la agrupación inglesa Sade (sí, es una banda y no solo una cantante), la figura de la artista británica que definiría la música “sofisticada” de mediados de los 80 y daría paso al neo-soul una década después, está más de moda que nunca… pese a que no aparece en público hace 15 años.

Felipe Ramos
Una oportunidad histórica
Opinión

Una oportunidad histórica

Chile cuenta con activos que son difíciles de ignorar. Pero tener capacidades no garantiza resultados. La historia muestra que los países que logran dar saltos en desarrollo son aquellos capaces de articular esas capacidades en torno a una visión compartida.

Foto del Columnista Alejandra Mustakis Alejandra Mustakis
Sin amigos
Opinión

Sin amigos

Hay grupos de hombres que llevan veinte años viéndose y no saben quién tuvo una crisis de pánico. Quién duerme mal. Quién llora en el auto antes de entrar a casa. Quién le tiene miedo a envejecer. Quién siente que su matrimonio ya fue. Quién no ha tocado a otra persona en meses. O años. El pacto tácito parece ser: mientras conversemos sobre algo externo, todo bien.

Foto del Columnista Alberto Fuguet Alberto Fuguet
El investigador chileno más citado en el mundo
Sociedad

El investigador chileno más citado en el mundo

José Rodríguez, actual director del Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián, y ex rector de la UTFSM, de la UNAB y de la USS, ha dedicado su vida a profundizar el conocimiento en torno al uso de la energía. Eternamente curioso, plantea que el sol se transformará en nuestra principal fuente de generación eléctrica, mientras que la electromovilidad se extenderá más rápido de lo que pensamos.

Felipe Ramos