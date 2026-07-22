Rosalía salió a enfrentar la polémica que protagonizó en redes sociales luego de compartir una publicación que muchos fanáticos argentinos interpretaron como una burla hacia la selección albiceleste tras la final del Mundial de Fútbol.

La cantante española quedó en el centro de la discusión luego de repostear un video de la creadora de contenido Mia Khalifa, quien celebró el triunfo de España utilizando como fondo musical “La Perla”, uno de los temas más conocidos del álbum LUX.

La polémica que puso en jaque a Rosalía: debió pedir disculpas tras enfurecer a los argentinos

En el registro, la influencer escribió: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, frase que fue interpretada como una referencia a los jugadores argentinos y a la derrota sufrida en la final.

La publicación rápidamente generó molestia entre los hinchas trasandinos, quienes llenaron las redes sociales de críticas e, incluso, impulsaron llamados a devolver las entradas para los conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires a comienzos de agosto.

Tras ello, Rosalía explicó el reposteo y pidió perdón. “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

Posteriormente, publicó un segundo mensaje dirigido a sus seguidores argentinos con el objetivo de bajar la tensión. “Solo tengo amor por Argentina”.

Mientras la controversia continúa generando reacciones en redes sociales, Rosalía ya se encuentra en Chile como parte de su gira LUX Tour.

Una vez finalizados sus conciertos en Chile, la artista viajará a Argentina para cumplir con las fechas agendadas a comienzos de agosto, donde buscará reencontrarse con un público que hasta hace pocas horas se mantenía dividido tras la polémica publicación.