DC desmiente supuesto apoyo a megarreforma: “El ministro Quiroz le mintió al país”

“La Democracia Cristiana no ha comprometido su respaldo político a una iniciativa cuyo contenido central contradice nuestros principios que inspiran y orientan nuestra acción política”, respondieron desde la colectividad.

La Democracia Cristiana salió al paso de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien agradeció a la colectividad por haber entregado sus votos para la aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputados.

“Agradecemos a todos quienes se han sumado a esta tarea por Chile y agradecemos, en particular, a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros. Me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la Democracia Cristiana, entre otros”, fueron las palabras del secretario de Estado desde la Cámara Baja.

Ante esta afirmación, desde la falange rechazaron lo planteado por Jorge Quiroz, “quien ha pretendido instalar la idea de que la DC votó favorablemente la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno”.

“Esa afirmación es falsa, el ministro Quiroz le mintió al país. La Democracia Cristiana no ha comprometido su respaldo político a una iniciativa cuyo contenido central contradice nuestros principios que inspiran y orientan nuestra acción política”, puntualizó la DC en una declaración pública.

Desde el partido de oposición indicaron que “respaldamos plenamente el trabajo serio, responsable, autónomo y de cara a la ciudadanía de nuestra diputada y diputados, quienes han actuado con convicción legislativa, impulsando mejoras concretas en beneficio de las comunas, fortaleciendo el municipalismo y la protección de las y los adultos mayores de nuestro país”.

“No aceptaremos que el gobierno utilice el prestigio, la historia y el capital político de la Democracia Cristiana para atribuirse triunfos legislativos y darle legitimidad a un proyecto que no lo tiene para intentar validar una reforma que, en su esencia, no representa nuestras convicciones”, dejaron en claro.