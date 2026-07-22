Megarreforma: quienes integran la Comisión Mixta para revisar la única indicación pendiente

Desde el Senado dejaron en claro que la intención es despachar esta misma jornada el proyecto estrella de La Moneda.

AGENCIA UNO

Este miércoles se conocieron los nombres de los 10 parlamentarios que integrarán la Comisión Mixta para revisar la única indicación que no alcanzó el quórum requerido para ser aprobada, en el marco de la discusión de la megarreforma.

El artículo que no logró los votos necesarios es la compensación que recibirán los municipios para enfrentar la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años, sin importar su condición socioeconómica.

Desde la Cámara de Diputados, la Comisión Mixta contará con Diego Schalper (RN), Agustín Romero (REP), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

En tanto, el Senado aportará a Paulina Vodanovic (PS), Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN), Daniella Cicardini (PS) y Rodolfo Cárter (REP).

Junto con ello, se determinó que la instancia parlamentaria sea presidida por el titular de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI).

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), espera que la megarreforma sea despachada esta misma jornada.

“Si el oficio de la Cámara llega antes de las 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, ya cité una sesión especial entre las 19:00 y las 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de reconstrucción”, precisó la senadora Núñez a radio Duna.