¿Qué significa Zona Afectada por Catástrofe? Gobierno activa medida para enfrentar estragos desde Atacama a Los Ríos

El sistema frontal dejó daños en gran parte de la zona centro-sur del país, lo que llevó al Ejecutivo a activar un mecanismo contemplado para este tipo de emergencias.

El Gobierno decretó este miércoles la condición de Zona Afectada por Catástrofe para las regiones comprendidas entre Atacama y Los Ríos, con el objetivo de acelerar la respuesta del Estado frente a los daños ocasionados por el sistema frontal que ha impactado gran parte del país durante los últimos días.

La decisión permitirá agilizar la asignación de recursos, la ejecución de obras de recuperación y la coordinación entre los distintos organismos públicos para apoyar a las comunidades afectadas por las intensas precipitaciones.

¿Qué significa Zona Afectada por Catástrofe?

La medida rige para las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, donde se han registrado distintos niveles de afectación producto del temporal.

Desde el Ministerio del Interior explicaron que este régimen administrativo especial busca facilitar una respuesta más rápida del Estado.

Según se publicó en el Diario Oficial, “dadas las características de la catástrofe, se ha verificado la necesidad de que los distintos organismos públicos competentes lleven a cabo, rápida y eficientemente, los trabajos de respuesta y recuperación que se requieran, a través de planes, programas y acciones, lo cual implica la expedita disposición de personal y recursos materiales del Estado para atender debidamente la situación descrita”.

Asimismo, se designó a los delegados presidenciales regionales como responsables de coordinar las acciones de recuperación. .

Las autoridades recalcaron que esta declaración no corresponde a un estado de excepción constitucional.

Por ello, no restringe los derechos y garantías de la ciudadanía, ni contempla la designación de un Jefe de la Defensa Nacional, como ocurre cuando se decreta estado de excepción por catástrofe.

En ese contexto, el Ejecutivo informó que continuará monitoreando la evolución del sistema frontal mientras avanzan las labores de evaluación de daños, reposición de servicios básicos, recuperación de infraestructura y apoyo a las familias afectadas. Además, reiteró el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y respetar las medidas preventivas vigentes en las zonas de mayor riesgo.