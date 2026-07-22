Las 20 comunas con suspensión de clases hasta el lunes 27 de julio por sistema frontal

En el marco del sistema frontal que ha afectado a gran parte de la zona norte y centro del país, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la extensión de la suspensión de clases para los días jueves 23 y viernes 24 de julio.
Esta medida aplica a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media de 20 comunas, ubicadas en la Región de Atacama (Tierra Amarilla y provincia de Huasco) y en la Región de Coquimbo.
Las comunas con suspensión de clases por sistema frontal
De esta forma, las comunas que no tendrán clases hasta el lunes 27 de julio son:
Región de Atacama
- Vallenar
- Freirina
- Huasco
- Alto del Carmen
- Tierra Amarilla
Región de Coquimbo
- Coquimbo
- La Serena
- Andacollo
- La Higuera
- Paihuano
- Vicuña
- Ovalle
- Combarbalá
- Monte Patria
- Punitaqui
- Río Hurtado
- Illapel
- Canela
- Los Vilos
- Salamanca