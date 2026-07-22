Las 20 comunas con suspensión de clases hasta el lunes 27 de julio por sistema frontal

Con esta medida, adoptada en las zonas con mayor afectación por el sistema frontal, los estudiantes cumplirán una semana sin asistir a clases.

En el marco del sistema frontal que ha afectado a gran parte de la zona norte y centro del país, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la extensión de la suspensión de clases para los días jueves 23 y viernes 24 de julio.

Esta medida aplica a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media de 20 comunas, ubicadas en la Región de Atacama (Tierra Amarilla y provincia de Huasco) y en la Región de Coquimbo.

Las comunas con suspensión de clases por sistema frontal

De esta forma, las comunas que no tendrán clases hasta el lunes 27 de julio son:

Región de Atacama

Vallenar

Freirina

Huasco

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Región de Coquimbo