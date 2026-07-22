La pareja de Manuel Orellana, conocido como el “Chino”, aseguró que las dos mujeres rescatadas mantenían una relación de años con él y descartó que hubieran sido obligadas a viajar.

Nuevos antecedentes surgieron tras el hallazgo con vida de las tres personas que permanecieron desaparecidas durante seis días en el Cajón del Maipo, luego de que se revelara que las dos mujeres rescatadas conocían desde hace varios años a Manuel Orellana, conocido como el “Chino”.

La mañana de este miércoles, personal del GOPE de Carabineros, con apoyo de un helicóptero, logró ubicar a Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana en el refugio de Termas de Colina, donde permanecían aislados debido a las intensas condiciones meteorológicas que afectaron la zona.

Las interrogantes que deja el caso del Cajón del Maipo: revelan nexo entre el “Chino” y las dos mujeres rescatadas

Tras el operativo, los tres fueron evacuados por vía aérea y serán entrevistados por las autoridades para establecer cómo ocurrieron los hechos y esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición.

En medio de las especulaciones que apuntaban a un eventual secuestro o a que las mujeres habrían sido llevadas contra su voluntad, la pareja de Manuel Orellana, Génesis, rechazó tajantemente esa versión y afirmó que todos mantenían una relación previa.

“Dijeron que ellas no lo conocían, siendo que lo conocían hace más de seis años“, señaló en conversación con Mega. “Ya habían hablado y habían compartido mucho antes. Nunca fue un secuestro o que las haya obligado”, agregó-

La mujer incluso denunció que familiares de una de las desaparecidas llegaron hasta su domicilio para amenazarla. “El marido de Magdalena fue a mi casa con un arma a amenazar”, expuso.

Respecto del vínculo entre Orellana y las dos mujeres, explicó que ambas trabajaban como educadoras de párvulos en el jardín infantil al que asistió el hijo del hombre. “Ellas siempre lo saludaban, le decían: ‘buena, chinito, ¿cuándo vamos a carretear’. Un día yo les dije a ellas que es una falta de respeto si yo estoy ahí presente”, relató.

También indicó que el hombre conocía perfectamente el sector donde finalmente fueron encontrados. “Él me ha llevado también ahí a las termas. Yo sabía que era un lugar seguro, que había refugio, cama, salamandra, cosas para comer, copete, hay de todo”, afirmó.

Vehículo en el que se desplazaban tendría encargo vigente por robo

Mientras continúan las diligencias para reconstruir el recorrido que realizaron antes de desaparecer, otro antecedente podría ser relevante para la investigación.

Según información conocida durante las últimas horas, el vehículo en el que se movilizaban Manuel Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal registraría un presunto encargo por robo.

De acuerdo con imágenes difundidas, cámaras de seguridad captaron al automóvil circulando por la comuna de San José de Maipo durante la madrugada del jueves, luego de que el grupo decidiera dirigirse al Cajón del Maipo tras no ingresar a una discoteca en Peñalolén.

Ahora, tanto el origen del vehículo como las declaraciones de los tres rescatados serán parte de las diligencias que permitirán esclarecer lo ocurrido durante los días en que permanecieron aislados en la cordillera.