FOTO – Cervecería chilena le hizo guardia a Rosalía para entregarle cerveza inspirada en ella

La acción recuerda lo ocurrido en 2025, cuando la misma cervecería consiguió entregar una edición especial al músico británico Noel Gallagher durante su visita al país.

AGENCIA UNO

Lo que hace un año parecía un hecho difícil de repetir volvió a ocurrir. La cervecería chilena LOA concretó por segunda vez la entrega de una cerveza de edición limitada a una figura internacional de la música durante su visita a Chile.

En esta ocasión, la destinataria fue la cantante española Rosalía. La entrega se concretó tras varios días de espera y seguimiento a la agenda pública de la artista en Santiago. Finalmente, el encuentro tuvo lugar en el Hotel Singular, donde representantes de la cervecería lograron hacerle llegar personalmente una lata especialmente diseñada en su honor, poniendo fin a una búsqueda que también fue seguida a través de redes sociales.

La acción recuerda lo ocurrido en 2025, cuando la misma cervecería consiguió entregar una edición especial al músico británico Noel Gallagher durante su visita al país, una iniciativa que entonces también generó repercusión en plataformas digitales.

La visita de Rosalía al país se enmarca en su gira LUX Tour, con cuatro conciertos programados en el Movistar Arena los días 24, 25, 27 y 29 de julio. Los espectáculos incluyen una propuesta escénica renovada y contarán con la participación de la pianista chilena Amanda Naranjo como artista encargada de abrir las presentaciones en Santiago.