Aranceles de EE.UU.: Quiroz reconoce que “no es positivo” y oposición acusa “fracaso” de política internacional de Chile

Tanto el ministro de Hacienda como la oposición apuntaron al rol jugado por el canciller Pérez Mackenna.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, reaccionó al anuncio de Estados Unidos de establecer aranceles entre 10 y 12,5% a 60 países, entre ellos Chile, por no realizar “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

Ante esta situación, el secretario de Estado reconoció que la medida establecida por Washington es “un revés, no es positivo. Chile favorece el libre comercio, el multilateralismo, tener comercio con todos los países. Tenemos otros socios comerciales”.

Quiroz dejó en claro que “Estados Unidos desde hace tiempo que va en un rumbo un poco distinto y esperemos que esta situación se vaya resolviendo después. Nosotros siempre estamos conversando, estamos pendientes, hacemos nuestros aportes, pero quien conduce esta negociación es el ministro de Relaciones Exteriores”.

Oposición apunta a política internacional de La Moneda

El anuncio de la Casa Blanca generó inmediatas reacciones desde la oposición, donde dedicaron duros términos al manejo internacional de La Moneda, apuntando a la labor del canciller Francisco Pérez Mackenna.

El diputado Nelson Venegas (PS), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, aseveró que “el presidente José Antonio Kast es un ferviente seguidor de Donald Trump. Hace pocos días atrás incluso nuestro canciller en un acto de irresponsabilidad diplomática señaló que Estados Unidos era nuestro principal socio estratégico, saliendo del estado de neutralidad que siempre tuvo el Estado de Chile. Realizaron todo tipo de actos de genuflexión, llegaron a todo tipo de acuerdos, incluso tuvimos hasta problemas con el cable chino para tratar de agradar al presidente norteamericano.

“¿Y qué es lo que ocurre? Hoy día él nos responde con esto. ¿Y qué deja esto de manifiesto? El fracaso de nuestra política internacional. Eso es en definitiva, porque lo único que se ha tratado de privilegiar desde la diplomacia chilena son relaciones comerciales y aún así no están siquiera teniendo éxito porque este arancel traerá un grave perjuicio a la economía nacional”, cuestionó el parlamentario.

Una mirada similar mostró su par del Frente Amplio, Gonzalo Winter, quien sostuvo en redes sociales que “el canciller volvió de Estados Unidos celebrando que lo habían tratado con afecto y que nos consideraban un socio estratégico. Hoy ese socio estratégico nos sube los aranceles al 12,5%. Parece que mientras el Gobierno buscaba afecto en Washington, se olvidó de defender los intereses de Chile”.