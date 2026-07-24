Estados Unidos puso fin al arancel general de 10% que aplicaba a Chile e inició la vigencia de un nuevo gravamen de 12,5%, la tasa más alta contemplada dentro de las medidas adoptadas contra 60 economías.
La decisión se fundamenta en la conclusión de una investigación iniciada en junio, en la que las autoridades estadounidenses determinaron que Chile importó bienes elaborados con “trabajo forzoso”, motivo por el cual el país quedó sujeto al máximo nivel de sanción comercial.
Estos son los 20 productos chilenos golpeados por el nuevo arancel de EE.UU.
Pese al incremento del arancel, no todas las exportaciones chilenas quedaron afectadas. De los 34 principales productos que Chile envía al mercado estadounidense, 14 fueron excluidos de la medida, entre ellos:
- Los cátodos de cobre refinado
- Plata
- Yodo
- Carbonato e hidróxido de litio
- Oro no monetario
- Nitrato de potasio
- Renio
- Paltas
- Kiwis
- Naranjas frescas
- Semillas
- Concentrados de molibdeno sin tostar
- Sulfato de cobre.
Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) destacaron que este grupo representa más de la mitad del valor de las importaciones que Estados Unidos realiza desde Chile.
En contraste, otros 20 productos sí deberán enfrentar el nuevo gravamen. Entre ellos figuran:
- Salmones en distintas presentaciones
- Uvas
- Cerezas
- Arándanos frescos y congelados
- Vinos embotellados
- Carnes de ave
- Cítricos
- Limones
- Manzanas
- Duraznos
- Aceite de oliva
- Frutas congeladas
- Tableros de madera
- Harinas de pescado
- Sal
- Leche condensada
- Lácteos
- Inulina
- Mejillones en conserva.
De acuerdo con Estados Unidos, las exenciones fueron definidas considerando criterios como la disponibilidad de determinados productos en su mercado, el riesgo de generar “perturbaciones en toda la economía”, la imposibilidad de producirlos en cantidades suficientes dentro del país o aquellos casos en que la aplicación del arancel no contribuiría al objetivo de combatir el problema que motivó la investigación.
Tras conocerse el resultado del proceso, el Gobierno chileno anunció que continuará las gestiones para intentar excluir del arancel a productos estratégicos como los salmones, las cerezas, los vinos, las carnes y algunas frutas, con el objetivo de reducir el impacto que la medida podría tener sobre las exportaciones nacionales.