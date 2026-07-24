La sanción comercial se originó tras una investigación que vinculó a Chile con la importación de bienes elaborados con “trabajo forzoso”.

Estados Unidos puso fin al arancel general de 10% que aplicaba a Chile e inició la vigencia de un nuevo gravamen de 12,5%, la tasa más alta contemplada dentro de las medidas adoptadas contra 60 economías.

La decisión se fundamenta en la conclusión de una investigación iniciada en junio, en la que las autoridades estadounidenses determinaron que Chile importó bienes elaborados con “trabajo forzoso”, motivo por el cual el país quedó sujeto al máximo nivel de sanción comercial.

Estos son los 20 productos chilenos golpeados por el nuevo arancel de EE.UU.

Pese al incremento del arancel, no todas las exportaciones chilenas quedaron afectadas. De los 34 principales productos que Chile envía al mercado estadounidense, 14 fueron excluidos de la medida, entre ellos:

Los cátodos de cobre refinado

Plata

Yodo

Carbonato e hidróxido de litio

Oro no monetario

Nitrato de potasio

Renio

Paltas

Kiwis

Naranjas frescas

Semillas

Concentrados de molibdeno sin tostar

Sulfato de cobre.

Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) destacaron que este grupo representa más de la mitad del valor de las importaciones que Estados Unidos realiza desde Chile.

En contraste, otros 20 productos sí deberán enfrentar el nuevo gravamen. Entre ellos figuran:

Salmones en distintas presentaciones

Uvas

Cerezas

Arándanos frescos y congelados

Vinos embotellados

Carnes de ave

Cítricos

Limones

Manzanas

Duraznos

Aceite de oliva

Frutas congeladas

Tableros de madera

Harinas de pescado

Sal

Leche condensada

Lácteos

Inulina

Mejillones en conserva.

De acuerdo con Estados Unidos, las exenciones fueron definidas considerando criterios como la disponibilidad de determinados productos en su mercado, el riesgo de generar “perturbaciones en toda la economía”, la imposibilidad de producirlos en cantidades suficientes dentro del país o aquellos casos en que la aplicación del arancel no contribuiría al objetivo de combatir el problema que motivó la investigación.

Tras conocerse el resultado del proceso, el Gobierno chileno anunció que continuará las gestiones para intentar excluir del arancel a productos estratégicos como los salmones, las cerezas, los vinos, las carnes y algunas frutas, con el objetivo de reducir el impacto que la medida podría tener sobre las exportaciones nacionales.