CMF sanciona a Liquitech por cobros de intereses en exceso de la Tasa Máxima Convencional

La decisión de aplicar la multa de UF 500 no fue unánime. La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, votó en contra y planteó que la sanción debió limitarse a una censura.

AGENCIA UNO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de UF 500 —poco más de $20 millones— a Liquitech SpA, la sociedad detrás de la fintech Galgo, por cobrar intereses por sobre la Tasa Máxima Convencional (TMC) entre agosto y diciembre de 2023.

Según la Resolución N°7352 de la CMF, Galgo trató como comisiones una serie de cobros que, tras la entrada en vigencia de la Norma de Carácter General N°484, debían contabilizarse como interés. El resultado: $108.988.254 cobrados en exceso en 1.959 operaciones de crédito para financiamiento de motocicletas, el producto principal de la empresa entre clientes que, según la propia CMF, “no tienen acceso a la banca tradicional por ser considerados como deudores de alto riesgo”.

El regulador determinó que ese monto —$108.988.254— corresponde también al beneficio económico que obtuvo la empresa por la infracción, y consignó que “no se aportaron antecedentes que permitan concluir que la investigada haya restituido estos montos”.

No es la primera vez que Galgo enfrenta un problema de este tipo: en abril de 2023 ya había recibido una censura, la sanción más baja del regulador, por un caso similar.

El voto disidente

La decisión de aplicar la multa de UF 500 no fue unánime. La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, votó en contra y planteó que la sanción debió limitarse a una censura, “atendido que las operaciones son cercanas a la entrada en vigencia de la norma y las dificultades que los nuevos criterios podrían haber implicado para su aplicación”.

Una ronda de capital en el mismo semestre

El período de las operaciones sancionadas —agosto a diciembre de 2023— coincide con el semestre en que Galgo cerró la mayor ronda de capital de riesgo levantada por una startup chilena ese año: US$40,8 millones, anunciados en septiembre de 2023.

La ronda fue liderada por el fondo mexicano Nazca, con participación del Grupo Auteco, Dalus Capital, Kayyak Ventures, Fynsa, Buena Vista Capital y Amarena VC. Entre los inversionistas figuran también dos vehículos de venture capital corporativo de grupos empresariales chilenos: WIND Ventures, el brazo de inversión de riesgo de Copec, y Güil Mobility Ventures, del Grupo Kaufmann, para el cual la operación representó una de sus primeras apuestas en una fintech, según su asesor legal en la operación.

Galgo —fundada en 2019 como Migrante, dedicada originalmente a financiar a población extranjera en Chile— se ha posicionado como el mayor marketplace de venta y financiamiento de motos de América Latina, con operaciones en Chile, Perú, Colombia y México. Sus cofundadores, Diego Fleischmann e Ignacio Canals, han descrito el negocio como una vía de “impacto social” para población no bancarizada.