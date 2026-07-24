Cómo funciona el test de drogas que encendió las alarmas en el Gobierno: examen de pelo detecta consumo de hasta cuatro meses

El examen es realizado mediante una muestra de cabello o vello corporal y permite detectar consumo de drogas de los últimos 90 a 120 días.

El test de drogas que deben realizarse ministros y subsecretarios del Gobierno de José Antonio Kast, corresponde a un análisis capilar que busca detectar consumo de sustancias durante un período aproximado de tres a cuatro meses.

El procedimiento, exigido por la Ley 21.806, es coordinado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y adjudicó la toma y análisis de las muestras al laboratorio Corthorn Health Limitada.

Asimismo y de acuerdo a la normativa, las muestras fueron obtenidas durante la última semana de junio y los resultados comenzaron a ser remitidos esta semana, exclusivamente al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mediante mecanismos confidenciales.

Cómo funciona el test de drogas que encendió las alarmas en el Gobierno

La técnica consiste en extraer entre tres y cuatro centímetros de cabello desde la parte posterior del cuero cabelludo. Si la persona no cuenta con pelo suficiente, se utiliza vello corporal. Posteriormente se obtiene una muestra principal y una contramuestra independiente, ambas resguardadas bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, identificación biométrica y trazabilidad digital.

Además, durante el procedimiento cada autoridad debe informar si consume medicamentos o mantiene tratamientos médicos que puedan influir en el análisis.

De acuerdo con la propuesta técnica del laboratorio, cada centímetro de crecimiento del cabello representa cerca de un mes de historial, por lo que el examen puede detectar exposición a sustancias durante los últimos 90 a 120 días. Las drogas pesquisadas corresponden a marihuana, clorhidrato de cocaína, opiáceos y anfetaminas.

En ese contexto, la exdirectora de Senda, Natalia Riffo, explicó a The Clinic que “el test de pelo permite detectar un consumo crónico, más de largo plazo. Hay una ventana de infección de semanas o meses respecto de algún tipo de consumo (…). No permite detectar consumo reciente, los últimos 7 a 10 días”.

El procedimiento volvió a cobrar relevancia tras el resultado positivo obtenido por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien aseguró que “no consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”.

Sobre este tipo de casos, la ministra de Salud, May Chomali, precisó que “se torna positivo por la presencia de algunos metabolitos que están presentes en algunos medicamentos y en algunos alimentos. Y por eso se requiere una contramuestra y hacer exámenes más específicos para ver si hay alguna de estas o es una droga”.