La controversia que ha desatado el mecanismo de compensación municipal de la megarreforma

Tomás Vodanovic y otros alcaldes de oposición han salido en masa a cuestionar la compensación municipal, asegurando que “exacerba las desigualdades”. Ante esto, Quiroz advirtió tajantemente: “Si prefieren que no los compensen, no se compensa”.

En medio de la tramitación de la megarreforma, continúa la controversia en torno a la propuesta de compensación a los municipios, a raíz del artículo que elimina el pago de contribuciones para la vivienda principal de los adultos mayores de 65 años.

Varios alcaldes han presentado sus reparos hacia este mecanismo, aseverando que esta norma beneficia a las comunas con mayores recursos del país.

Bajo este contexto, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, publicó una comparación gráfica para criticar la fórmula que propone el Ejecutivo, aludiendo que se profundiza las desigualdades territoriales.

“Los alcaldes queremos compensación, pero una compensación justa. Donde el Estado cumpla su rol de igualar la cancha entre comunas, y no exacerbe las desigualdades existentes“, expresó a través de su cuenta de X.

En esa línea, aseveró que los recursos públicos se deben destinar “donde más se necesitan, y no al revés”, ya que estos provienen, en su mayoría, de impuestos generales pagados por todos los chilenos.

Estos dichos tuvieron eco en el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien respaldó la propuesta alternativa de los alcaldes.

“Excelente propuesta de compensación municipal. La justicia social no consiste en darle a todos por igual, y mucho menos darle más a los que tienen más, sino precisamente darle más a los que tienen menos”, sostuvo la autoridad.

Antes de ello, la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, también criticó este punto de la megarreforma, señalando que la compensación cubrirá tanto los recursos del Fondo Común Municipal como los montos que cada comuna deja de recibir directamente, lo que, a su juicio, favorecerá principalmente a municipios con mayores ingresos.

En este sentido, afirmó que “es una norma profundamente injusta y desigual”.

La dura reacción del ministro Quiroz ante los cuestionamientos por compensación municipal

Frente a esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que, si a los alcaldes no les gusta el mecanismo de compensación, el Gobierno lo podría eliminar por completo.

“Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa“, expresó.

El mecanismo, que se aprobó previamente en comisión mixta, contempla que la Tesorería General de la República (TGR) reembolse a cada municipio el total de los recursos que dejarían de percibir por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores.

No obstante, los jefes comunales de oposición insisten en que esos fondos deberían distribuirse a través del Fondo Común Municipal para evitar que las comunas con mayores ingresos concentren la mayor parte de los recursos.

Uno de los alcaldes que respalda esta medida es Sebastián Sichel (Ñuñoa), quien acusó a la oposición de intentar transformar el debate en una discusión ideológica.

En conversación con Emol, aseguró que el mecanismo mantiene el equilibrio del actual sistema de financiamiento municipal y descartó que perjudique a las comunas con mayor recaudación.

“Lo único que está haciendo el Estado es devolver para que después compensen vía ese mecanismo con el Fondo Común Municipal”, dijo, para luego añadir que “no es que esos municipios no contribuyan, contribuyen y mucho”.

“Se está estableciendo un mecanismo que mantiene el equilibrio que ha mantenido hasta ahora la distribución de los ingresos”, cerró la autoridad de Ñuñoa.