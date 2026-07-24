La propuesta considera una inversión permanente de más de $100 mil millones anuales, además de recursos adicionales para equipamiento durante el período 2027-2031.

El presidente José Antonio Kast presentó las indicaciones al proyecto de ley que busca modernizar Carabineros mediante un nuevo sistema de incentivos, una ampliación de la carrera funcionaria y mejoras en la capacidad operativa de la institución.

La propuesta considera una inversión permanente de más de $100 mil millones anuales, además de recursos adicionales para equipamiento durante el período 2027-2031.

Uno de los principales cambios apunta a los alumnos de Carabineros, cuyo estipendio mensual aumentaría desde $70.271 hasta $246.285 líquidos. Además, el Estado financiará completamente el internado durante la etapa de formación y quienes aprueben el tercer semestre podrán ser nombrados funcionarios al iniciar el cuarto, accediendo a una remuneración cercana a los $700 mil durante su práctica.

Bonos de hasta el 100% del sueldo y más equipamiento: la reforma que apunta a modernizar Carabineros

El proyecto también modifica los beneficios económicos asociados al riesgo policial. La Gratificación Especial de Riesgo aumentaría su límite desde el actual 20% hasta un máximo del 100% del sueldo, mientras que se crearían nuevos incentivos como la Asignación por Eficiencia Institucional, equivalente al 10% del sueldo base trimestral, y una gratificación de criticidad de hasta 30% para labores estratégicas.

Otra de las medidas busca liberar a funcionarios de tareas administrativas mediante la contratación de personal civil para labores como notificaciones y trámites internos. Con esto, el Ejecutivo estima que más de mil carabineros podrían volver a funciones operativas como patrullajes, fiscalización y respuesta ante emergencias.

En materia de seguridad, el plan incluye la renovación de equipamiento con más de 20 mil chalecos antibalas, cámaras corporales para unidades especializadas y teléfonos con tecnología CAD Móvil para registrar procedimientos, consultar antecedentes y mejorar la coordinación policial.

“El Estado entregará más recursos, mejores remuneraciones, más equipamiento y respaldo legal, y Carabineros deberá responder con más gestión, más presencia y mejores resultados”, expresó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.