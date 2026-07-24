La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: a qué hora es, qué artistas estarán y la cartelera de combates

Revisa todos los detalles del evento de Ibai Llanos que reúne influencers y youtubers en un ring de boxeo.

Cada vez queda menos para una nueva edición de uno de los eventos más esperados del streaming de habla hispana: La Velada del Año 6 de Ibai Llanos. Por ello, de contamos todo lo que debes saber de los combates, los artistas que se presentarán este año y la programación completa del show.

El evento que organiza el streamer más importante de España, reunirá a reconocidos creadores de contenidos, quienes se enfrentarán en el ring de boxeo que se instalará en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

No solo habrá combates, ya que también se presentarán diferentes artistas musicales, como lo son Yandel, Anuel AA, Juanes, Lucho RK, Bad Gyal y La Pantera. Además, habrá un par de invitados sorpresa.

A qué hora y dónde ver en vivo La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 se realizará este sábado 25 de julio a partir de las 13:00 horas de Chile, el cual se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube.

La cartelera de combates en la Velada

La Velada del Año 6 tendrá un total de 10 combates, protagonizados por creadores de contenidos de diversas áreas.