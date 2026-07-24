Tribunal acoge solicitud de Karen Rojo y deberá cumplir menos de un año de condena en Chile

El Tribunal abonó los 1.463 días que estuvo presa en Países Bajos y ahora la defensa evaluará solicitar “beneficios en cumplimiento de la pena”.

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud que presentó la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo y abonó los días que estuvo recluida en Países Bajos a su condena.

Cabe destacar que mientras se tramitaba su extradición, la exautoridad comunal estuvo detenida 1.463 días en suelo europeo.

Esto, en el marco de su condena de cinco años y un día de presidio efectivo por ser autora de un delito consumado de fraude al fisco que se concretó cuando encabezaba el municipio nortino. Karen Rojo fue detenida en Ámsterdam el 13 de julio de 2022 y estuvo casi cuatro años privada de libertad en Penitenciaría de Utrecht.

Bajo este contexto, el abogado defensor, Fidel Castro, manifestó que “son 1.463 días que se le abonan adicionalmente, eso hasta el día 14 de julio del presente año, y a partir del día 15 empieza un abono distinto, porque es un abono nacional, pero en términos concretos esto implica que Doña Karen Rojo tiene cumplida el 80% de su condena”.

De esta forma, a la exalcaldesa le quedaría menos de un año de condena por cumplir en el país.

“Ella está en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, y lo que viene ahora por parte de la defensa es empezar a evaluar y hacer las solicitudes respecto de eventuales beneficios en el cumplimiento de la pena”, aseveró el jurista.

Teniendo en cuenta lo anterior, la defensa podrá buscar una medida alternativa de la prisión, como podría ser arresto domiciliario o arresto domiciliario parcial, lo cual se definirá durante los próximos días.