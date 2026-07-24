Guerra en Irán: cómo los hutíes ponen en peligro la estrategia de Arabia Saudita para exportar su petróleo por el Mar Rojo

Cerca de 7 millones de barriles de crudo son transportados cada día desde el Golfo Pérsico a través de un oleoducto de 1.200 kilómetros.

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A mediados de la década de 1980, Arabia Saudita terminó la construcción de un oleoducto que lleva su petróleo desde los yacimientos situados en las inmediaciones del Golfo Pérsico, hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, una infraestructura de más de 1.200 kilómetros de largo que ha adquirido gran relevancia desde el inicio de la guerra en Irán.

Se estima que alrededor de 7 millones de barriles son transportados cada día a través del denominado East-West Pipeline.

Aquello, ha permitido que el segundo mayor productor de petróleo del mundo mantenga sus exportaciones pese al conflicto armado.

Hutíes atacan buques petroleros de Arabia Saudita

Sin embargo, esta realidad se ha modificado en los últimos días, luego de que rebeldes hutíes de Yemen comenzaron a atacar buques que transportan el petróleo de Arabia Saudita.

De hecho, los últimos reportes apuntan a que los aliados de Teherán atacaron con misiles y drones a dos petroleros de bandera saudí en el mar Rojo.

Se trata de la primera acción militar de los hutíes desde que este lunes anunciaran el bloqueo marítimo de ese lugar y es el enfrentamiento más grave desde que los rebeldes de Yemen y los saudíes iniciaron un proceso de acercamiento en 2022.

De acuerdo con los aliados de Teherán, atacó a los navíos de bandera saudita porque no acataron el mencionado bloqueo.

Al referirse al hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si vuelven a hacerlo, su país “responsabilizará a Irán, dado que los hutíes actúan como sus representantes o agentes, e impondrá un severo castigo militar tanto a Irán como a los propios hutíes“.