Cuáles son las otras causas que se siguen contra Nicolás Maduro además de la en Estados Unidos

El inicio del juicio por narcotráfico contra el expresidente de Venezuela en Nueva York se fijó para junio de 2027.

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Para junio de 2027 se fijó en Estados Unidos el inicio del juicio por narcotráfico contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Luego de su captura en Caracas el 3 de enero de este año, al exmandatario chavista se lo trasladó hasta Nueva York, donde permanece en una prisión federal de Brooklyn.

En su primera aparición ante el tribunal, Maduro se declaró no culpable tras ser imputado de narcoterrorismo e importación de cocaína.

No obstante no se trata de la única causa legal que existe contra el expresidente y su esposa a nivel internacional.

Las otras causas contra Nicolás Maduro

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, en los Países Bajos, tiene abierta una causa contra Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura, detenciones arbitrarias y muertes en protestas ocurridas durante el mandato de Maduro.

La acusación se basa, en parte, en las investigaciones que realizó una Misión de la ONU respecto de los hechos ocurridos desde 2014 hasta ahora.

“Cuando lees los informes de la Misión, insisten en que Maduro sabía, daba órdenes, no hizo nada para evitar las violaciones. Aparece como el más alto en la cadena de mando. Es bastante probable que acabe siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad”, le dijo a la BBC el defensor de derechos humanos y director de Laboratorio de Paz en Venezuela, Rafael Uzcátegui.

“Es un proceso que no es rápido, ya que la fiscalía de la CPI sigue investigando para hacer un caso sólido sobre personas concretas”, añadió.

A este proceso se añade otro iniciado en Argentina en 2023 bajo el principio de “jurisdicción universal”, luego de que a Nicolás Maduro se lo acusó de crímenes de lesa humanidad.

En ese marco, en marzo pasado un juez argentino libró un exhorto internacional a los Estados Unidos de América a efectos de solicitar “la extradición de Nicolás Maduro Moros”. Con anterioridad, un tribunal trasandino había solicitado su captura internacional.

Más allá del tiempo que pueda tardar Estados Unidos en responder a la solicitud de la justicia argentina, “los crímenes de lesa humanidad no prescriben“, le recordó al mismo medio la jurista internacional Marta Valiñas.

El tercer proceso contra el expresidente de Venezuela

Una tercera causa contra Nicolás Maduro se está llevando a cabo también en Estados Unidos, en particular en Miami, Florida.

Así se investiga al exmandatario chavista por delitos financieros vinculados al lavado de dinero, corrupción financiera y estructuras opacas relacionadas a fondos estatales y testaferros.

Este segundo proceso en territorio estadounidense lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales.