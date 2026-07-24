Catorce meses de encierro para simular un viaje a Marte: NASA busca voluntarios para su experimento más extremo

El programa tiene como fin ayudar a la NASA a evaluar las tecnologías, los protocolos y necesidades de un viaje de estas características.

La NASA está en busca de voluntarios que quieran participar por más de un año en una misión simulada a Marte. Durante catorce meses, las cuatro personas seleccionadas permanecerán en confinamiento en el Centro Espacial Johnson de Houston en un módulo acondicionado para emular el aislamiento, los retrasos en la comunicación remota y los ciclos de luz y oscuridad que se tienen en una misión espacial.

También, con el transcurso de la misión deberán habitar otro módulo que simula estar en una superficie del espacio exterior. En esta fase, se pretende estudiar cómo la tripulación reacciona ante limitaciones de recursos y otras exigencias asociadas a este tipo de misiones.

El módulo que simula el vehículo de tránsito tiene dos pisos, espacios de trabajo, una sala de estar y otra de higiene, además de cuatro puertos que simulan el viaje desde la Tierra. El segundo espacio, que simula estar en otra superficie planetaria, tiene impresiones 3D del exterior, camarotes privados, áreas de cultivo, enfermería, una esclusa de aire y un arenero para que los voluntarios practiquen caminatas simuladas sobre la superficie del planeta. Adicionalmente, los participantes también podrán utilizar un vehículo explorador.

El programa tiene como fin ayudar a la NASA a evaluar las tecnologías, los protocolos y necesidades de un viaje de este tipo, que puedan ser útiles para una futura misión a Marte o de insumo para los tripulantes de las misiones Artemis III y IV que restan.

Los futuros voluntarios, no obstante, deben cumplir una serie de requisitos antes de embarcarse en la misión que pretende comenzar después de agosto de 2027. Algunas de ellas son: