Quiso operar a su loro para que no vuele: quién es Josefa Sáez, la influencer criticada por darle wasabi a su perro

La influencer, que también es rostro de Falabella, salió a pedir disculpas por el polémico video y se defendió de las críticas. En medio de ello, se han viralizado otros registros, donde insiste en operar las alas de su loro para que no vuele.

La influencer Josefa Sáez se encuentra en el ojo del huracán luego de que se viralizara un registro donde mostró cómo su papá le dio una gran cantidad de wasabi a su perro.

Su comportamiento en dicho video ha hecho que sea blanco de diversas críticas por parte de los usuarios, situación por la cual se vio obligada a pedir disculpas a través de sus redes sociales.

Quién es Josefa Sáez, la influencer que indigna en redes sociales tras darle wasabi a su perro

Antes de entrar de lleno en esta polémica, es importante entrar en contexto. Josefa Sáez es una influencer chilena de 22 años que se hizo conocida en TikTok, donde cuenta con más de 470 mil seguidores, mientras que en Instagram tiene casi 200 mil.

En sus videos, la joven muestra un estilo de vida lleno de comodidades y también comparte métodos de estudio, considerando que actualmente estudia derecho en la Universidad de Los Andes.

Debido a que es una de la influencer con más seguidores del país, diversas marcas trabajan con ella para llevar a cabo sus campañas. De hecho, Sáez es rostro de la marca juvenil de Falabella, Sybilla, y también es la imagen principal de Raindoor, una marca de moda femenina.

Pese a ello, la creadora de contenido ha ganado más notoriedad por sus polémicas. Además de la controversia que ha causado por el presunto maltrato animal a su perro, también se han viralizado otros registros, donde insiste en que deberían cortarle las alas a su loro para que deje de volar y sea más controlable.

Antes de ello, también se fue viral por “reclamar” durante sus vacaciones en el sur porque no había dónde salir de fiesta, debido a los incendios forestales que afectaron a la zona.

Pidió disculpas por darle wasabi a su perro

Ante las críticas que ha recibido por el video con su perro, la creadora de contenido salió al paso y publicó un extenso video para pedir disculpas y explicar lo que ocurrió.

“Mi papá no lo hizo con querer; fue de inocente. No es que no quiera al perro, si literal son como mejores amigos. No sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. De hecho mi papá no entendía por qué estaban hablando mal de él, nada le hacía sentido”, comenzó diciendo.

“Es para decir que todos podemos cometer errores… Yo no sabía que mi papá lo había hecho hasta que vi el video; nos podemos equivocar si no sabes que es malo. No es con mala intención”, expresó.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “me da lata que nos crucifiquen por una acción y que lleguen a pensar que somos así, cuando yo les he mostrado a mi familia, mis hermanos, mi vida… Hago un mea culpa porque yo decidí exponerlos a estas situaciones, pero para ellos nunca había sido un problema porque siempre había sido mucho más el cariño”.

Tras ello, Sáez aseguró que lleva cinco años trabajando en redes sociales y explicó cómo su imagen se ha visto afectada. “No tengo por qué andar declarando públicamente que mis animales están bien, que amo a mi perro. Solo decir que fue un error y que todos se pueden equivocar. Mi papá no sabía que darle wasabi estaba mal y yo tampoco. De hecho tuve que buscarlo en internet“, sostuvo.

Para cerrar, aseveró que ella y su familia han recibido amenazas a través de redes sociales.