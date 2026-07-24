Los senadores cuyos votos están en duda para el último tramo de la megarreforma

En las filas oficialistas no termina de convencer la fórmula de compensación para los municipios. Según pudo conocer este medio, algunos evalúan abstenerse y otros están esperando propuestas del Gobierno al respecto.

Aún persisten las dudas entre los senadores oficialistas para apoyar el último trámite que le resta al proyecto de reconstrucción nacional y reactivación económica para ser aprobado.

El último nudo de la megarreforma lo resolvía el informe de la comisión mixta, que establecía un mecanismo de compensación a los municipios anta la merma que generaría la exención del pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores.

Sin embargo, por la derecha hubo dos senadores que se ausentaron de la sesión, dos que manifestaron dudas respecto del mecanismo y uno que derechamente anunció que votaría en contra, lo que terminó por debilitar el respaldo que requería el Ejecutivo para sortear esta fase y aplazar la votación .

En los días siguientes, se han ido despejando las razones de los parlamentarios para poner en duda su apoyo. El primero fue el senador Enrique van Rysselberghe, quien explicó que se ausentó de la sala por una situación familiar. El legislador, de todas maneras, no ha aclarado en público de qué manera votará.

La abstención sobre la mesa

La senadora Vanessa Kaiser (PNL), quien si bien no pertenece al oficialismo convive en el espectro ideológico de éste, también se ausentó esa jornada, aunque por breves momentos. La parlamentaria ha transmitido que prefiere mantener silencio respecto a su voto. Con todo, como antecedente se cuenta que en el Partido Nacional Libertario decidieron rechazar este mecanismo en la Cámara de Diputados. En duda también están los votos de los senadores Matías Walker (Movimiento Demócratas) y Rojo Edwards (IND-RN), quienes manifestaron dudas respecto del mecanismo de compensación.

Y es que en ese sector no termina de convencer la fórmula, cuya redacción identifican más con el espectro contrario. También pesan inquietudes respecto de una manera que identifican como desprolija para administrar los fondos de parte de los municipios.

Según cuentan en esa vereda, esperan que en los días siguientes el Gobierno pueda recoger sus inquietudes. De acuerdo con el avance de esas conversaciones, entre algunos está la posibilidad de abstenerse e incluso de votar en contra, aunque esta última opción es poco probable. “No será mi voto el dirimente para que esta fracción del proyecto caiga”, cuenta un legislador.

Walker y Sanhueza esperan propuestas del Gobierno

El senador Matías Walker sostuvo este viernes en conversación con radio Pauta que espera que el Gobierno considere un mecanismo de reconstrucción para la región que representa, Coquimbo, que fue afectada por el reciente sistema frontal.

“Yo antes de decidir mi voto, quiero saber cuál va a ser el compromiso del Gobierno con la reconstrucción de la Región de Coquimbo. Es surrealista que nosotros estemos despachando una ley que establece la necesaria reconstrucción de Biobío, de Ñuble, de Valparaíso, y no estamos haciendo presente que nuestra región también va a requerir un presupuesto de reconstrucción”, dijo.

De momento, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) ha decidido mantener su voto en contra, aunque dio al Gobierno margen para revertir esta decisión. “Yo he manifestado al Gobierno que hoy día tenemos una situación crítica con la cantidad de cotizaciones impagas que hay por parte de los municipios. Estamos hablando de más de $512 mil millones que están impagos de cotizaciones de los trabajadores de los municipios”, afirmó a radio Universo.

“Espero que de aquí al martes el Gobierno efectivamente haga una propuesta que, ¿sabe qué?, nos vamos a hacer cargo de pagar la deuda”, zanjó.