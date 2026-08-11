Quién era Tupac Shakur, cómo fue asesinado y por qué el juicio demoró 30 años en iniciarse

El artista fue asesinado el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas y es considerado como uno de los raperos más influyentes de su generación.

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Esta semana, a días de que se cumplan 30 años del asesinato de Tupac Shakur, se dio inicio al juicio en contra del sujeto acusado de organizar el crimen de la leyenda del hip hop.

La primera etapa del juicio contempla la selección del jurado, un proceso que, según los medios estadounidenses, podría demorar hasta un mes.

El imputado fue identificado como Duane “Keffe D” Davis, un antiguo líder pandillero que fue detenido hace siete años. Posteriormente, la policía de Las Vegas irrumpió en la propiedad de su esposa, desde donde incautaron municiones, un disco duro, celulares y otros elementos.

En caso de ser declarado culpable, Davis, de 63 años de edad, arriesga la pena de cadena perpetua inconmutable.

El asesinato de Tupac Shakur es uno de los crímenes sin resolver más famosos en Estados Unidos, por lo que el inicio del juicio concitó la atención de la mayoría de los medios de ese país.

Quién era Tupac Shakur y cómo fue asesinado

Tupac Shakur nació en Nueva York en 1971, hijo de una exintegrante del grupo radical Panteras Negras, fue llamado así en honor al caudillo indígena inca Túpac Amaru. Durante su adolescencia se mudó al norte de California.

Desde muy joven se vinculó a la música y en 1991 lanzó su álbum debut, transformándose en un referente del hip hop y el rap, al punto que durante su carrera vendió más de 75 millones de discos.

Su influencia en la música urbana trascendió su muerte y, tal como manifestó el rapero 50 Cent, “todo rapero que creció en los años noventa le debe algo a Tupac“. En 2017 se lo incluyó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Tupac Shakur tenía apenas 25 años cuando fue baleado el 7 de septiembre de 1996 en una calle de Las Vegas, luego de asistir a una pelea de Mike Tyson.

Mientras viajaba en el asiento del copiloto, un automóvil se acercó y abrió fuego. Shakur recibió cuatro impactos y, aunque lo llevaron al hospital, falleció seis días más tarde.

Por qué el juicio por el crimen de Tupac Shakur tardó 30 años

De acuerdo con lo reportado por los medios norteamericanos, uno de los motivos por los que el inicio del juicio contra el presunto autor del asesinato de Tupac Shakur tardó casi 30 años, se debe a la negativa de los testigos de cooperar con la policía.

Según cercanos al músico, inicialmente se los consideró sospechosos, lo que llevó a que la policía no siguiera otras pistas relevantes.

Además, la violencia entre pandillas en la década de los ’90 provocó la muerte de otros testigos, sumado a la escasez de pruebas físicas, provocó que el caso no avanzara durante años.

A mediados de la década de 2000, la policía reabrió la investigación y, aunque indagó a Davis, este llegó a un acuerdo para contar lo que sabía a cambio de no ser acusado.

Sin embargo, todo cambió cuando en 2019 el testigo publicó como coautor un libro en el que reveló que estaba dentro del vehículo cuando le dispararon a Tupac y que arrojó el arma con la que lo mataron al asiento trasero del vehículo en el cual viajaban los asesinos, aunque no dijo que él había disparado.

Poco después, Davis fue detenido, tras lo cual su defensa argumentó que varios de los dichos responden a ficciones destinadas a adornar el relato para vender las memorias.

Según conocedores del sistema judicial estadounidense, es poco probable que el juicio en Las Vegas aclare quién disparó realmente el arma con la que asesinaron a Tupac Shakur.