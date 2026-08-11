VIDEO – Quién era Lizzie Borden, la mujer que inspiró la nueva temporada de la saga Monster de Netflix

La cuarta entrega de la saga, que se estrena el próximo 17 de septiembre, retratará el caso ocurrido en 1892 en Estados Unidos.

Netflix anunció que el próximo 17 de septiembre estrenarán una nueva temporada de la serie antológica Monster, la cual en esta oportunidad estará centrada en la historia de Lizzie Borden.

Luego de retratar los crímenes de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menendez y Ed Gein; la ficción viajará hasta el siglo XIX para adentrarse en uno de los casos más sangrientos en la historia de Estados Unidos y que, por primera vez, es protagonizada por una mujer.

El caso se remonta a 1892, cuando Andrew Borden y su esposa Abby fueron asesinados de manera brutal con un hacha en la localidad de Fall River, Massachusetts. Ambos recibieron más de 40 estocadas en su cuerpo.

Rápidamente, Lizzie Borden, hija de la pareja, se convirtió en la principal sospechosa del doble homicidio debido a sus comportamientos extraños y las tensiones que había en la familia por dinero. A eso se suma que se encontraba en la casa al momento del crimen y la mala relación que tenía con su madrastra.

Una semana después de los asesinatos terminó siendo detenida, generando una amplia repercusión mediática en la prensa debido a que nadie podía creer que una joven de una clase social acomodada pudiera cometer tan horroroso homicidio.

A pesar de todo, la mujer terminó siendo absuelta por falta de pruebas. Contra ella solo tenían la compra de un veneno y el hecho de que había quemado un vestido días antes. Se especulaba que dicha prenda es la que había usado el día que cometió el crimen y que lo quemó debido a las manchas de sangre.

Lo que nunca se encontró fue el arma homicida: un hacha. Esto fue determinante a la hora de que el jurado decidiera dejar libre a Lizzie. De hecho, hasta el día de hoy, nunca existió un responsable condenado por lo ocurrido.