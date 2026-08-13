“Las atracciones no eran para nosotros”: Paris Jackson recordó su infancia en Neverland bajo la sombra del Rey del Pop

La hija de Michael Jackson reconoció que “no sabía cuán famoso” era su padre cuando era una niña.

Paris Jackson fue la más reciente invitada al podcast Call Her Daddy, oportunidad en la que relató cómo fue su infancia en el rancho de Neverland y las rutinas que tenía junto a sus hermanos.

Por el hecho de ser hija del denominado Rey del Pop, detalló que en el lugar contaban con un espacio que se utilizaba como una sala de clases. “Me despertaba e iba a la habitación que era nuestra aula, y luego íbamos a la escuela“, señaló.

Una vez que finalizaran con sus deberes escolares, podrían disponer de tiempo para tener actividades recreativas. Sin embargo, ellas no incluían entrar en las atracciones del rancho de su padre.

“Quedó muy, muy claro que todas esas atracciones no eran para nosotros… Que no nos pertenecían. Eran para niños desfavorecidos y niños con enfermedades terminales que no podían ir a lugares como Disneyland”, explicó.

Otro aspecto de su infancia que recordó fue que tenían prohibido ver películas. “No se nos permitía ver la televisión ni películas ni nada por el estilo, a menos que estudiáramos algo para cine con el sonido apagado, o que fuera los fines de semana si habíamos hecho todo lo que se suponía que debíamos hacer”, aseveró.

Además, durante sus salidas públicas, tanto ella como sus hermanos debían usar mascarillas para no ser reconocidos. “Nos dijeron: Si hacen esto ahora, pueden ir a Chuck E. Cheese y ser normales porque nadie sabrá quiénes son“, relató, descartando que fuera una práctica “aterradora”.

Paris Jackson reconoció que nunca tomó en consideración la fama que rodeaba a su padre Michael, ya que “no sabía cuán famoso” era y que “simplemente no entendía hasta qué punto”.

“Definitivamente, una parte de mí, cuando miraba por la ventana de mi hotel, y era una de esas veces en que el alias no funcionaba, y había un mar de gente con carteles y demás, no era tan ingenua como para pensar: Sí, todo el mundo experimenta esto“, indicó.